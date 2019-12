Lorella Boccia in biancheria intima: il dettaglio che non passa inosservato

Pochissime ore fa, Lorella Boccia ha condiviso una foto in intimo: lo scatto è incredibile, ma un dettaglio non può passare inosservato.

Non c’è alcun dubbio: con questa ultima foto su Instagram, Lorella Boccia ha lasciato tutti i suoi followers davvero senza parole. Siamo abituati ad ammirarla in tutta la sua bellezza, è vero. Eppure, in quest’ultimo scatto, la giovane napoletana ha letteralmente superato le aspettative dei suoi sostenitori. Se ieri, infatti, vi abbiamo parlato di un fantastico scatto per la nota rivista settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, adesso ve ne parleremo di un altro davvero fenomenale. Di che cosa parliamo? Com’è solito nostro fare, vi mostreremo ogni minimo particolare. Anche se vi anticipiamo che, nello scatto in questione, Lorella si mostra in intimo. Tuttavia, a catturare l’attenzione è un dettaglio ‘clamoroso’. Che non è assolutamente passato inosservato agli occhi dei suoi fan. Ecco di che cosa parliamo.

Lorella Boccia in intimo: quel dettaglio non sfugge ai suoi fan

Con questa foto in intimo, Lorella Boccia è, senza alcun dubbio, davvero incantevole. In attesa di vederla alle prese con la seconda stagione di Rivelo, possiamo ammirare la sua bellezza in queste incredibile foto pubblicate su Instagram. L’ultima, come dicevamo precedentemente, è stata pubblicata pochissime ore fa. E, in un batter baleno, ha catturato l’attenzione immediata dei suoi fan. Come d’altronde tutte le altre, è vero. Piuttosto, sapete il motivo? Vi sveleremo ogni cosa. Dapprima, però, ammiriamo tutta la bellezza della ballerina campana:

Incantevole, vero? C’è, pero chi invece di apprezzare la sensualità, bellezza ed eleganza della giovane, non può fare a meno di notar quel particolare dettaglio. Di cosa parliamo? Ecco i commenti utili a tal proposito:

Ebbene si. È proprio il pizzo del completino intimo che non è assolutamente passare inosservato in questa splendida foto di Lorella. In effetti, il materiale rende ancora di più speciale la foto, vero?