Cecilia Rodriguez, ora è ufficiale: la sorella di Belen sarà protagonista di un noto e amato programma televisivo, ecco dove la vedremo.

E’ un momento davvero positivo per la bella Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen ha ormai avviato la sua carriera, sia nel mondo della moda, dove lavora già da tempo, sia in campo televisivo, dove si è affacciata la prima volta come concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, fino a diventare oggi la conduttrice di Ex On The Beach Italia, insieme al fidanzato Ignazio Moser. Il programma andrà in onda su MTV nel 2020 e per l’argentina è la prima esperienza come presentatrice. Ora, però, un’altra grande novità ha mandato in visibilio i tantissimi fan di Cecilia, che a quanto pare sarà protagonista anche di un altro importante programma televisivo molto seguito dal pubblico: ora è davvero ufficiale, ecco di quale trasmissione si tratta.

Cecilia Rodriguez, ora è ufficiale: ecco in quale noto programma la vedremo

Cecilia Rodriguez sarà la conduttrice di ‘Ex On The Beach Italia’, il dating show di MTV giunto alla sua seconda edizione italiana. Ma le novità per la bella argentina non sono finite. Poco fa la pagina ufficiale di Real Time ha svelato che la sorella di Belen sarà anche la protagonista della prima puntata di ‘Rivelo’, il programma condotto da Lorella Boccia, del quale sta per andare in onda la seconda stagione, proprio su Real Time. I fan sono davvero felicissimi di questa novità, anche perché sicuramente Cecilia racconterà tanti retroscena inediti sulla sua vita, come sempre accade nel programma, che prevede appunto un’intervista a cuore aperto e senza filtri per ogni ospite.

Nel promo pubblicato sulla pagina Instagram di Real Time, si vedono anche altri volti noti della tv, che si avvicenderanno nello studio di Lorella Boccia. Parliamo di Luca Onestini e Aida Yespica, entrambi molto amati dal pubblico. La prima ospite, però, sarà proprio Cecilia, e a giudicare dal promo, la sua intervista sarà davvero imperdibile.