Pochissime ore fa, Federica Pellegrini ha raccontato ai suoi followers su Instagram di uno spiacevole episodio accadutole: ecco cosa dice a riguardo.

Così come tanti altri Vip, anche Federica Pellegrini non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. Su instagram, ne sono davvero numerosi. Ed è proprio per questo motivo che, tramite la condivisione di foto o di momenti ‘privati’, la campionessa tenta di comunicare in modo universale. Ecco. A tal proposito, pochissime ore fa, la bellissima Federica ha voluto tenere aggiornati i suoi sostenitori di uno spiacevole episodio che le stava accadendo proprio in quel preciso istante. Nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, quanto accaduto ha davvero dell’incredibile. Siete curiosi di sapere cosa è successo nel minimo dettaglio? Ovviamente, vi spiegheremo tutto. Anche se vi anticipiamo che il protagonista di suddetto misfatto è il suo cagnolino. Ecco cosa è successo.

Federica Pellegrini, spiacevole episodio su Instagram: cos’è successo

Ha davvero strappato un sorriso a tutti i suoi followers su Instagram, Federica Pellegrini. Ebbene si. Pochissime ore fa, la campionessa di nuovo ha condiviso uno scatto che racchiude alla grande uno spiacevole episodio di cui è stata ‘vittima’. Come dicevamo precedentemente, non è successo nulla di grave. Ebbene, siete curiosi allora di scoprire cos’è successo? Ecco tutti i dettagli:

“Mi sta distruggendo il reggiseno”, scrive Federica Pellegrini a corredo di una fantastica foto in compagnia del suo cane. È proprio questo ‘particolare’ momento che la campionessa di nuoto ha voluto immortalare e, soprattutto, condividere con i suoi followers. Un momento davvero esilarante, c’è da dirlo. Anche perché, spulciando tra i diversi commenti giunti sotto tale scatto, c’è chi non fa altro che sottolineare la faccia visibilmente ‘colpevole’ del cucciolo. Insomma, un inconveniente davvero pazzesco. Ma che, ovviamente, ha fatto divertite praticamente tutti. In primis, Federica.