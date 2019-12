Elisabetta Gregoraci, shooting ‘bollente’: il body è super sgambato, i fan impazziscono col video postato dalla showgirl.

Un video che ha letteralmente infiammato Instagram, quello postato da Elisabetta Gregoraci qualche ora fa. La showgirl calabrese ha pubblicato alcune immagini del backstage di uno shooting di cui è la protagonista. Immagini che non potevano passare inosservate. Il motivo? Elisabetta indossa un body nero che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Siete curiosi di vedere il video che ha fatto impazzire i followers? Ve lo mostriamo subito.

Elisabetta Gregoraci, shooting ‘bollente’: il video in body manda in tilt i fan

Basta poco ad Elisabetta Gregoraci per far impazzire i suoi followers. La showgirl calabrese è una delle più amate sul web, e non facciamo fatica a capire il perché. Basta dare un’occhiata al suo profilo per ammirare la bellezza innegabile dell’ex moglie di Flavio Briatore. Che, poche ore fa, ha postato un video su Instagram che ha letteralmente infiammato tutto. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi:

Immagini davvero bollenti quelle postate dalla bellissima Elisabetta sul suo profilo Instagram. Non è la prima volta che la showgirl delizia i fan con foto o video provocanti: qualche giorno fa, il primo piano del suo décolleté ha mandato in tilt il web. Ma il video postato poco fa dalla Gregoraci non è da meno. Immagini direttamente da uno shooting, di cui Elisabetta è assoluta protagonista. Il body nero total black e super sgambato mette in evidenza il corpo statuario della showgirl e conduttrice, che appare più in forma che mai. Il post, come sempre quando si tratta di Elisabetta, ha ottenuto in poco tempo una pioggia di like e commenti. Tutti ricchi di complimenti per la calabrese. E voi, cosa aspettate a seguire Elisabetta su Instagram? Non ve ne pentirete!