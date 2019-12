Quanto guadagna Francesca Cipriani per un’ospitata in tv?

Francesca Cipriani per andare ospite in televisione ha un gettone di presenza e un cachet: ecco quanto, forse, potrebbe guadagnare.

Francesca Cipriani è una showgirl molto divertente e molto prorompente, ma quanto guadagna per ogni ospitata in televisione? La bellissima Francesca è una ragazza che ama mostrarsi in tutta la sua bellezza e, anche se qualche volta fa più la sciocca di quanto non sia, abbiamo scoperto molti lati nascosti di lei durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Storiche sono diventati i suoi momenti con Giucas Casella e anche il suo mostrarsi al naturale, senza trucco, che hanno rivelato una Cipriani più bella di quando invece si trucca.

Il gettone di presenza degli ospiti di Barbara D’Urso

Spesso Francesca Cipriani è ospite in diversi programmi televisivi di Mediaset, soprattutto di Barbara D’Urso. Ultimamente sempre più persone si chiedono quanto guadagnino i vip chiamati come opinionisti in televisione in programmi come Domenica Live o Pomeriggio 5. Anni fa Spy, il settimanale di Alfonso Signorini e Filippo Facci (qui trovate l’articolo), giornalista di Libero, avevano deciso di svelare qualche cachet in seguito ad una ospitata di Lorenzo Crespi in televisione. L’attore infatti aveva svelato che con il cachet di qualche ospitata nei programmi della D’Urso poteva pagarsi. Apriti o cielo e così a pioggia sono arrivate le prime indiscrezioni inerenti i guadagni dei vip per comparire in televisione. Dopo aver scoperto quanto, forse, Karina Cascella o Cristiano Malgioglio guadagnano vediamo quanto potrebbe prendere Francesca Cipriani.

Quanto guadagna Francesca Cipriani?

Ripetiamo che non sono certezze, ma solo indiscrezioni spuntate da Spy e da Libero che, nel 2018 appunto, hanno parlato di ipotetiche cifre che le star andrebbero a prendere per un’ospitata in tv. Per quanto riguarda Francesca Cipriani si vocifera che la showgirl guadagni 500 euro ad ospitata, quanto Karina Cascella insomma. Una cifra molto più bassa rispetto ad altre star che pare invece abbiano un gettone di presenza ben più elevato, ossia cifre comprese tra i 2000 e i 7000 euro.