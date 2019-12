Nilufar Addati ha pubblicato una foto su Instagram ‘senza veli’ ed ha fatto infiammare il web: l’ex tronista di Uomini e Donne è splendida

Nilufar Addati è uno dei tanti personaggi dello spettacolo nati nello studio di Uomini e Donne. La napoletana è stata prima corteggiatrice, poi tronista. La sua esperienza nel programma di Maria De Filippi ha avuto degli alti e bassi. Il suo percorso, infatti, è stato segnato da una segnalazione che l’ha messa a dura prova. La tronista scelse di uscire dal programma con Giordano Mazzocchi e poco dopo sono stati protagonisti nel reality show Temptation Island. Anche in quel caso i due sono usciti insieme, salvo poi lasciarsi poco dopo. Le esperienze nei vari programmi hanno consentito a Nilufar di crescere di popolarità, soprattutto sui social. Il suo account Instagram è molto seguito e le sue foto sono spesso ricche di like.

Nilufar Addati, foto senza veli su Instagram

Nilufar conta più di un milione di seguaci sul popolare social network. Traguardo che, non con pochi sacrifici, ha potuto festeggiare anche lei. L’ex tronista di Uomini e Donne è una delle influencer più amate e le sue foto spesso fanno il giro del web. Proprio oggi Nilufar ha pubblicato un’immagine ‘senza veli’, in cui appare addirittura nuda. L’ex tronista è seduta e le braccia coprono il suo décolleté. La foto ovviamente ha raggiunto migliaia e migliaia di like in poco tempo e tra i commenti qualcuno si è lasciato andare con apprezzamenti nei confronti della napoletana. Qualcuno ha scritto: “Super bella. Incanti“, mentre qualcun altro ha aggiunto “L’eleganza e la dolcezza“. Tra i commenti, anche uno ironico di Valentina Vignali: “Stai facendo stretching?“, le due sono molto amiche e appartengono alla stessa agenzia.

Nilufar sta ripercorrendo la stessa carriera di corteggiatrici e troniste che l’hanno preceduta a Uomini e Donne. La modella e influencer figura anche in alcuni spot pubblicitari.