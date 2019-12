CR4, lite furiosa tra Taylor Mega ed Antonella Elia: volano parole durissime

Durante la puntata di ieri di CR4, si è svolta una lite furiosa tra Taylor Mega ed Antonella Elia: tra le due donne sono volate parole durissime.

Ieri sera, mercoledì 11 Dicembre, è andata in onda una nuova puntata di CR4: La Repubblica delle Donne. Ecco. L’appuntamento di ieri è stato davvero speciale. Perché è stato dedicato interamente all’universo femminile. Sono state, infatti, tantissime le ospiti della serata. A partire da Michela Persico e Donatella Rettore. Fino a Taylor Mega in compagnia di sua sorella Jade. Ecco. È stata proprio la bella influencer di Udine ad essere stata la protagonista di una furiosa lite in diretta televisiva con Antonella Elia, ospite fissa di Piero Chiambretti. Ovviamente, vi spiegheremo per filo e per segno cosa è successo tra di loro. Anche se vi anticipiamo che tra le due donne sono volate delle parole davvero durissime. Ecco i dettagli.

Taylor Mega, lite furiosa con Antonella Elia a CR4: cosa è successo

Ospite della puntata di ieri di CR4 dedicata all’universo femminile è stata Taylor Mega. Che, come dicevamo precedentemente, si è presentata nello studio televisivo di Piero Chiambretti insieme a sua sorella Jade in tutta la sua bellezza. Nel commentare le loro foto social, le due giovani ragazzi hanno ricevuto tantissimi complimenti positivi. A partire da Francesca Barra. Che l’ha definita di una bella ‘imbarazzante’. Fino ad Ambra Lombardo, ex gieffina. Tuttavia, non sono tutti dello stesso parere. In particolare Antonella Elia. L’opinionista di Piero Chiambretti, infatti, ha espresso tutto il suo dissenso nei confronti della questione. Generando, così, una furiosa lite. L’ex naufraga, infatti, avrebbe addirittura detto che la bellezza di Taylor risulterebbe essere diseducativa per i giovani d’oggi. Immediata è stata la reazione della Mega che, dopo un’affermazione poco carina della Elia, ha esclamato: “Questo è un’affermazione populista. Sei la classica donna con pensieri misogini”. Ma non è finita qui. “È per colpa tua che c’è la violenza di genere in Italia”, sbotta Taylor. Furiosa è stata la reazione di Antonella. Che, visibilmente agitata, ha invitato l’influencer a non parlare di tematiche così importanti.