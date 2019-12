Questa sera, venerdì 13 dicembre 2019, andrà in onda una nuova puntata di “20 anni che siamo italiani” con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada: ecco gli ospiti

Venerdì 13 dicembre 2019, questa sera su Rai Uno andrà in onda l’ultima puntata di “20 anni che siamo italiani“, programma con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Lo show ha riscosso un notevole successo e potrebbe essere riconfermato per la prossima stagione televisiva. In occasione dell’ultima puntata, ci saranno moltissimi ospiti che si alterneranno con i due conduttori. D’Alessio riceverà una magnifica sorpresa: stasera, infatti, arriverà proprio lei a duettare sul palco con il cantante napoletano.

Questa sera su Rai Uno andrà in onda l’ultima puntata dello show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Il programma è stato seguito da milioni e milioni di italiani ed ha regalato momenti di grande televisione. Nella scorsa puntata, ad esempio, il discorso della Incontrada sulle donne ha emozionato i telespettatori di Rai Uno. Questa sera, oltre ai due conduttori, ci saranno tantissimi personaggi dello mondo dello spettacolo sul palco. Dal trio de Il Volo a Nek, dallo storico conduttore Pippo Baudo a Flavio Insinna, fino a Niccolò Agliardi e Gigi Marzullo. Ci saranno, inoltre, alcuni concittadini di D’Alessio, come l’attore Giuseppe Zeno, Nino D’Angelo e addirittura Alessandro Siani. Per il conduttore del programma di Rai Uno sarà una serata veramente speciale. Sul palco infatti, oltre agli amici e ai colleghi, arriverà anche la compagna Anna Tatangelo. Per molti sarà una vera e propria sorpresa, dato che la cantante non era stata annunciata tra gli ospiti del programma di D’Alessio e della Incontrada. La coppia si esibirà sul palco con un magnifico duetto, facendo sognare i telespettatori di Rai Uno.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono fidanzati nel febbraio 2005 e la storia è stata ufficializzata solo nel dicembre 2006. I due stanno insieme da oltre quattordici anni, ma nel 2017 hanno vissuto un periodo di crisi. Oggi i due cantanti sono felicemente innamorati.