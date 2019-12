Grande Fratello Vip, svelati tre nuovi concorrenti: sono tutti ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island, pubblico in visibilio.

Manca sempre meno alla messa in onda del Grande Fratello Vip e sale l’attesa per conoscere i concorrenti che si metteranno in gioco nel reality. Stando alle anticipazioni diffuse dal conduttore Alfonso Signorini, il cast sarà ricco di personaggi davvero famosi, e a quanto pare le aspettative del pubblico saranno accontentate. Nelle ultime ore infatti, dopo l’ufficialità della partecipazione di Rita Rusic, stanno uscendo tanti nomi che sembrerebbero essere altrettanto sicuri. Nello specifico parliamo di tre concorrenti, tutti uomini, che il pubblico conosce perché hanno partecipato di recente a Uomini e Donne e Temptation Island: ecco di chi si tratta.

Grande Fratello Vip, svelati tre nuovi concorrenti: sono ex Uomini e Donne e Temptation island

Il Grande Fratello Vip comincerà tra poco e man mano il cast del reality sta prendendo sempre più forma. Dopo l’ufficialità della partecipazione di Rita Rusic, non si placano le voci che vorrebbero nella casa anche Loredana Lecciso, Adriana Volpe, Mariano Catanzaro, Lorenzo Riccardi e tanti altri, ma finora non sono arrivate notizie ufficiali in merito. Alfonso Signorini ha pubblicato poco fa una foto in cui si vede il busto di un giovane, dicendo che si tratta di un concorrente del reality, ma il volto è tagliato, per cui non è ancora chiara la sua identità.

Ora però, tre nuovi nomi sono saltati fuori, e secondo le indiscrezioni più ‘calde’, si tratterebbe di nomi ufficiali. Stiamo parlando dell’ex di Serena Enardu, Pago, il cantatutore sardo che ha mostrato la sua fragilità durante l’esperienza a Temptation Island, che ha decretato la fine della sua storia con la Enardu. A svelare il suo nome è la pagina Instagram di Giuseppe Porro, che oltre a Pago, dà come concorrenti ufficiali anche l’ex tronista Ivan Gonzalez e l’ex corteggiatore Andrea Dal Corso, oggi felicemente fidanzato con Teresa Langella. Cosa ne pensate di questi personaggi?