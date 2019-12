Annalisa Scarrone stuzzica i fan: si siede sulle scale, ma l’abito è troppo corto…Instagram diventa ‘bollente’.

È una delle ex allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi più amata di sempre. E non solo per la sua meravigliosa voce. Parliamo di Annalisa Scarrone, per tutti semplicemente Annalisa. L’ex concorrente del famoso talent ha ormai una vera e propria schiera di fan, che la seguono ovunque, e non solo durante i suoi concerti. Ma anche sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. È proprio lì che Annalisa ama condividere con i fan foto e video delle sue giornate. E, molto spesso, alcuni scatti particolarmente ‘provocanti’ non passano inosservati. È successo anche poco fa, quando la bellissima cantante ha postato una foto che ha fatto letteralmente girare la testa ai followers. Date un’occhiata.

Annalisa fa impazzire i suoi fan. E non solo grazie al suo indiscutibile talento. L’ex concorrente di Amici è molto apprezzata anche per la sua bellezza, che possiamo ammirare dando uno sguardo al suo profilo di Instagram. Dove la cantante ha postato uno scatto che non è passato inosservato. Annalisa si trova seduta sulle scale, ma l’abito corto e lo stivale alto sul ginocchio rendono la situazione particolarmente ‘audace’. Ecco lo scatto che ha infiammato Instagram:

L’abito in pelle indossato da Annalisa è decisamente corto e, quando si siede sulle scale, mostra un po’ troppo. I fan sono letteralmente impazziti dopo il post pubblicato dalla loro beniamina. Una pioggia di like e commenti ha invaso lo scatto: tutti hanno sottolineato la bellezza della cantautrice, che si è fatta conoscere nell’edizione di Amici del 2010. Da allora, Annalisa non è mai uscita dai cuori dei suoi fan. E voi, cosa ne pensate della bellissima cantante di Savona?