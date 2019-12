Boris Johnson è diventato il Premier del Regno Unito: andiamo a conoscerlo meglio. Ecco tutto quello che c’è da sapere su lui.

Boris Johnson è stato eletto come nuovo leader dei Tory, il partito conservatore del Regno Unito: è così diventato il Premier del paese, prendendo il posto di Theresa May. Le elezioni politiche inglesi hanno confermato la voglia dei cittadini di separarsi dall’Unione Europea. Ha così vinto la Brexit, votata dalla metà degli inglesi. Andiamo a conoscere meglio Boris Johnson: vi sveliamo tutto su lui, età, vita privata e la sua carriera.

Boris Johnson, chi è il Premier del Regno Unito: età, carriera e vita privata

Boris Johnson è il Primo Ministro del Regno Unito: politico, giornalista e scrittore è nato a New York il 19 giugno del 1964 da una famiglia benestante britannica di religione anglicana. Laureato in Lettere all’Università di Oxford, per molto tempo è stato in possesso della cittadinanza statunitense. Nel 2012 in un’intervista concessa a David Letterman annunciò di avere la doppia cittadinanza: la rinuncia a quella statunitense è poi arrivata nel 2016. Dopo la laurea si dedicò al giornalismo: ha lavorato per importanti testate come Times, Telegraph, e divenne direttore dello Spectator.

Grazie a Margaret Thatcher entrò in politica: nel 2001 venne eletto al Parlamento britannico e nel 2004 divenne ministro della Cultura. Nel 2005 è stato ministro dell’Istruzione fino al maggio del 2008, anno in cui è divenuto Sindaco di Londra fino al 2016. Annunciò il suo appoggio alla campagna referendaria per far uscire il Regno Unito dall’UE: divenne Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Commonwealth sotto il governo May. Il 9 luglio del 2018 si dimise. A seguito delle dimissioni di Theresa May, il partito conservatore Tories si è riunito per nominare il nuovo leader. Alle lezioni UK del 12 dicembre 2019 Boris Johnson ha avuto la maggioranza diventando così Premier del Regno Unito. La Brexit sta per diventare realtà.