Theresa May in lacrime ha annunciato che lascerà l’incarico: la premier si dimette.

La premier britannica Theresa May ha annunciato le dimissioni da leader del partito conservatore. La donna è il Primo ministro del Regno Unito dal 13 luglio: conservatrice uninazionale, è caratterizzata da un atteggiamento liberal conservatore. Prima della sua promozione al governo, la May sostenne attivamente campagne in problemi legislativi. Tenne un discorso alla Fawcett Society per promuovere la parità dei sessi: è stata definita come “donna ispiratrice” del 2006. In una dichiarazione da Downing street la premier ha dichiarato le sue dimissioni.

Theresa May ha annunciato le sue dimissioni per il 7 giugno. Il discorso, con la voce rotta dal pianto, a Downing Street, ha commosso tutti: “Presto lascerò l’incarico che è stato l’onore della mia vita avere”.

La premier britannica con molto rammarico ha affermato che la politica inglese è sotto pressione, ma ci sono molte cose che vanno bene, cose di cui andare fiero e che meritano ottimismo. “Lo faccio senza malevolenza”, ci tiene a sottolineare che la sua gratitudine è enorme, per aver avuto l’opportunità di servire il suo paese: questo è il discorso pronunciato a fatica, con la voce rotta da rammarico e da forte emozione.

Theresa May è stata la seconda donna a ricoprire la carica, dopo Margaret Thatcher, eletta nel 1979. A dare il colpo finale che l’ha costretta a lasciare l’incarico è stata la ribellione dei ministri dopo la presentazione dell’ultimo piano per la Brexit, che prevedeva di scendere a “compromessi” con l’opposizione. La bozza non è riuscita ad arrivare neanche in Parlamento. Nel suo discorso in cui annuncia le dimissioni, la May ha sottolineato che il suo successore dovrà raggiungere l’obiettivo Brexit, che a lei è sfuggito in questi tre anni.

