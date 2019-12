The Hottest Xmas 2019: cast, mete e quando andrà in onda

The Hottest Xmas 2019: scopiamo il cast, le mete e quando andrà in onda il programma con gli ex protagonisti di Uomini e Donne, e Temptation Island

Già da qualche anno, gli ex protagonisti di Uomini e Donne, Temptation Island e altri famosi influencer, si sono riuniti per portare avanti questo progetto Tv, trasmesso poi da Real Time. Il programma, ha lo scopo di farci vedere i protagonisti, in un contesto rilassato e gioioso, durante una vacanza. I protagonisti delle passate stagioni, hanno intrattenuto il pubblico con i racconti delle loro vite e con una full immersion in quella che è la loro vita quotidiana. Il programma ha avuto un discreto successo, tanto da essere rinnovato per più edizioni. Ma cerchiamo di scoprire la meta del prossimo viaggio e il cast che vedremo all’interno del programma quest’anno.

L’edizione invernale di quest’anno, non sappiamo ancora con certezza quando andranno in onda, ciò che è certo, è che gli influencer hanno riempito i loro profili social, con i preparativi per questo viaggio. La vacanza avrà luogo a Canazei, dal 12 al 16 Dicembre. I ragazzi appaiono davvero trepidanti e i loro social, pullulano di Stories, in cui mostrano le valigie e i selfie con i compagni di viaggio. Nelle edizioni passate, vi ricordiamo che presero parte anche Clarissa Marchese con Federico Gregucci e il dj Veronose, Andrea Damante. I partecipanti di questa edizione Natalizia saranno: Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi, con cui si vociferava un riaccivinamento; Alessandra Sgolastra reduce da Temptation Island; Valentina Vignali col compagno Lorenzo, reduce dal GF; Vittoria Deganello; Marta Pasqualato; Giulia Latini; Antonio Moriconi; Andrea Melchiorre e con gran sorpresa, anche Luigi Mastroianni e Irene Capuano. I due si rincontreranno dopo la fine della loro love story.