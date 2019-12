Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia raccontano del loro rapporto prima e dopo la convivenza, e spunta fuori un retroscena imbarazzante

Certamente la coppia formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, è tra quelle più apprezzate e amate, degli ultimi anni, uscite dal programma di uomini e donne. I due, solari e simpaticissimi, sono stati spesso ospiti della trasmissione di Maria De Filippi, e sul web sono seguitissimi dai fan del programma. Dopo essere andati a convivere, ci hanno iniziato a far partecipi della loro vita quotidiana, attraverso post e Instagram Stories e ultimamente, hanno rilasciato anche un’intervista doppia alle telecamere di Witty tv. Proprio in questo contesto si sono fatti sfuggire un retroscena molto imbarazzante sul loro primo incontro e sulle abitudini casalinghe del partner.

Lorenzo e Claudia, l’imbarazzante restroscena raccontato a Witty Tv

I due ragazzi stanno insieme ormai da 9 mesi, e da poco meno convivono, in un bellissimo appartamento a Latina. Lorenzo e Claudia, si sono fatti amare grazie alla loro spontaneità e alla sincerità con cui hanno affrontato il percorso a Uomini e Donne, e proprio su Witty Tv, hanno deciso di mettersi a nudo con un’intervista. Durante il confronto, sono state trattate più tematiche, dal loro primo incontro, al primo bacio, al primo ti amo. E’ stata un excursus della loro storia d’amore, tappa per tappa, e così come hanno fatto loro, vi riportiamo qui le loro dichiarazioni. Il retroscena più imbarazzante è certamente legato al loro primo incontro, avvenuto negli studi di Uomini e Donne. Lorenzo, senza troppi peli sulla lingua, afferma che: “Claudia aveva un paio di stivaletti che non mi piacevano” e lei ha prontamente controbattuto dicendo: “Appena l’ho visto gli ho detto che era una testa di cavolo“. Insomma, il loro primo incontro, non è stato come forse se lo aspettavo, fatto sta, che i due ora sono felicemente fidanzati, e fanno progetti per il futuro. Oltretutto hanno raccontato della loro gelosia e che Claudia è poco espansiva, infatti Lorenzo ha dichiarato: “Lei di romantico ha ben poco. Mi dice ti amo quando mi addormento. Si imbarazza a fare queste cose però lo dimostra a gesti“. La coppia è super affiatata e nonostante i retroscena imbarazzanti, sono sempre più amati!