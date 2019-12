Taylor Mega, l’incredibile sorpresa al suo risveglio: “E’ la prima volta che succede”, l’influencer rimane senza parole, ecco il video pubblicato su Instagram.

Taylor Mega è sicuramente uno dei personaggi più seguiti del momento. L’influencer è super attiva sui social e ultimamente sempre più presente nei salotti televisivi, dove racconta il suo grande successo, anche se non è esente da critiche. Tutti parlano, a questo proposito, della furiosa lite con Antonella Elia avvenuta a CR4 La Repubblica delle Donne, dove Taylor è stata duramente attaccata per le foto che pubblica sui social, nelle quali mette in mostra il suo corpo mozzafiato, scatti che però fanno impazzire la maggior parte dei suoi followers. Sempre molto presente su Instagram, l’influencer ha condiviso con i fan l’incredibile sorpresa che ha trovato al suo risveglio: “E’ la prima volta che succede”, ha detto Taylor, ecco di cosa si tratta.

Taylor Mega, incredibile sorpresa al suo risveglio: “E’ la prima volta da quando sono a Milano”, cos’è successo

Taylor Mega ha pubblicato delle storie Instagram in cui è letteralmente euforica per la splendida sopresa che ha trovato questa mattina al suo risveglio. L’influencer si è ripresa ancora in pigiama, con il viso struccato appena sveglia, per condividere con i fan il suo entusiasmo. Cos’è successo all’influencer? Niente di personale, semplicemente Taylor ha visto che fuori dalla sua finestra nevica tanto, e la cosa l’ha resa particolarmente felice. “Guardate che bellissima sorpesa”, dice ai fan, “E’ la prima volta che succede da quando sono a Milano”.

L’influencer è davvero entusiasta come una bambina, e con il suo pigiama di Barbie strappa un sorriso ai fan, che sono invece abituati a vederla in una veste più sensuale, con i look mozzafiato che di solito sfoggia sui social e in tv. E a voi piace questa Taylor in versione più ‘casalinga’?