Striscia la Notizia lancia un servizio dal titolo “Claudio Bisio umilia Vanessa Incontrada”: il video contiene tutte le battute sul fisico fatte a Zelig

Vanessa Incontrada è stata protagonista, insieme a Gigi D’Alessio, di un programma Rai che sta riscuotendo un enorme successo: “Vent’anni che siamo italiani”. La showgirl ha parlato, sfogandosi, del bodyshaming e di tutto ciò che riguarda il malessere psicologico legato all’aspetto fisico. Molte volte, Vanessa è stata bersaglio di beceri commenti e battute squallide da parte del ‘pubblico’ social. E’ un argomento che, evidentemente, l’ha fatta soffrire e adesso si è sfogata, liberandosi, nel programma che conduce insieme a Gigi D’Alessio. Proprio a tal proposito, Striscia la Notizia si sofferma su alcune battute fatte da Claudio Bisio quando insieme conducevano Zelig.

Vanessa Incontrada, Striscia la Notizia: “Claudio Bisio la umilia”

E’ apparso questo tweet proprio qualche ora fa. Striscia la Notizia analizza la questione riguardante Vanessa Incontrada e pubblica sul proprio sito internet un servizio in cui si vedono diverse parentesi in cui Bisio faceva battute e riferimenti al fisico di Vanessa.

Il bodyshaming è un argomento delicato. Una tematica che va presa con le pinze in quanto interessa da vicino tantissime persone che soffrono psicologicamente ed emotivamente per il proprio aspetto fisico. Vanessa Incontrada ne ha parlato riuscendo a trattenere le lacrime a stento nel suo programma. Le sue parole hanno toccato nel profondo gli italiani, che hanno cominciato a condividerle sui social più e più volte. Il monologo della Incontrada sembra aver sensibilizzato molto gli italiani sulla questione. Le sue parole partivano dal cuore, lo si vedeva con quale e quanto trasporto le pronunciava. Ha confessato di aver sofferto molto per tutte quelle critiche che le sono arrivate. Adesso, però, non è più tempo di soffrire. Adesso sta dando dimostrazione di essere una bellissima e bravissima conduttrice che si sta ritagliando uno spazio molto importante nella televisione italiana e, soprattutto, nel cuore dei telespettatori.