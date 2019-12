Facebook, come realizzare il video Il Tuo Anno in Breve

Il tuo anno in breve su Facebook, come realizzare il video riassuntivo con i momenti più belli del vostro 2019.

Siamo ormai quasi alla fine dell’anno e sono in molti a iniziare a fare “i conti” con quanto accaduto in questi 365 giorni. Per ricordarsi tutto, ma proprio tutto, arriva in aiuto Facebook che, come ogni anno, mette a disposizione la funzionalità “Il tuo anno su Facebook“. Gli utenti così potranno ripercorrere le attività svolte sui social e ricordare momenti e avvenimenti speciali.

Il video riassuntivo con i momenti più belli dell’anno su Facebook

Come si realizza però questo filmato? Tutto si muove tramite uno strumento di Facebook che fa un riassunto di tutto gli avvenimenti più importanti, le foto e i ricordi del 2019 che sta volgendo al termine. Viene realizzato un video con il tool Year in Review che tramite una serie di foto vi farà rivivere i momenti più belli ed emozionanti del 2019. Questa funzione è attiva ormai dal 2015 e, anno dopo anno, è andata migliorando e con una grafica sempre più accattivante.

Come creare il video

Per creare il vostro video “Il tuo anno su Facebook” dovrete ovviamente accedere al vostro profilo e accedere alla pagina dedicata ai ricordi (che troverete come memories per intenderci). Da qui selezionerete le foto del 2019 che l’algoritmo di Facebook vi metterà a disposizione tra quelle che hanno ottenuto più successo e cliccando su Condividi il filmato sarà creato dal tool e pubblicato sulla vostra bacheca.

Le nuove funzionalità per il 2019

Per quest’anno però pare esserci una novità. Il team di Facebook è venuto incontro alle esigenze degli utenti e così permette di scegliere le foto, escludendo magari delle date, delle persone (così il vostro capo potrà non vedere che eravate in vacanza quando invece vi eravate dati malati) e anche la possibilità di scegliere alcune foto e lasciarne da parte altre. Per farlo basta andare nella propri timeline e selezionare la funzione “Gestisci il tuo anno in breve”. Funzionalità attiva dai primi giorni di dicembre.