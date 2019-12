Pornhub svela i dati: le donne guardano i porno e le parole più cercate sono lesbo e milf

Pornhub svela quante donne guardano i porno in Italia, le parole più ricercate e l’età media.

Vi avevamo già avvisato: le donne il porno lo guardano, eccome. Certo. Magari non sono assidue frequentatrici come gli uomini e, sicuramente, sarà difficile anche scardinare l’idea che solo i maschi usufruiscano di portali hot nel web, ma alla fine bisogna guardare in faccia la realtà. Ecco allora che Pornhub, visto che l’anno sta per finire, ha deciso di pubblicare qualche dato.

Le donne guardano i film erotici: le percentuali di PornHub

Per quanto riguarda il pubblico sappiamo che il 30% è composto da donne, numero in netto aumento rispetto al 2016 quando invece era solo il 26%. Questo implica che le donne si stanno in qualche modo riappropriando della loro sessualità e sensualità. Oggi si sentono quindi libere di poter provare, esplorare e scoprire anche nuove frontiere come il porno. Certo, non ci sono trame molto al femminile, ma proprio siti come PornHub hanno, ad esempio, una categoria al femminile per permettere alle donne di guardare contenuti che sono piaciuti agli utenti donna e che, secondo dati e statistiche, sono quelli più ricercati dal pubblico femminile.

Che età anno i fruitori di Pornhub?

A livello di percentuali di utenti vediamo poi che in Italia i maggiori fruitori di siti porno, come Pornhub appunto, sono compresi tra i 25 e i 34 anni. Il 15% invece va dai 18 ai 24 anni, il 22% tra 35 e 44 anni e il 17% oltre i 55 anni. Sintomo che le generazioni “medie” stanno forse un po’ arrancando nella loro vita sociale e tante volte preferiscono seguire il motto di Rocco Siffredi per la sua casa cinematografica hot: “Come on, have some fun”. E il divertimento si trova online.

Quali sono le parole più ricercate?

Le parole più ricercate invece in Italia sono:

Milf

Italiano

Amatoriale Italiano

Chi sono i porno divi preferiti su Pornhub dagli italiani

Le pornostar preferite invece restano Rocco Siffredi e Valentina Nappi. Inoltre, tra le 20 pornostar più acclamate al mondo, troviamo la porno amatoriale italiana Danika Mori.