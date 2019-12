Aurora Ramazzotti parla ai follower in base alla sua esperienza personale: “Ho preso un sacco di botte in faccia”

Aurora Ramazzotti è di sicuro uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo in Italia. Figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, da poco ha intrapreso la sua carriera in questo mondo che nasconde tante insidie, certo, ma può anche regalare notevoli soddisfazioni. Non è molto, infatti, che Aurora ha cominciato a lavorare in radio e, bisogna dirlo, sembra proprio tagliata per questo mestiere. Ha nel sangue l’arte della comunicazione. Un qualcosa che in tanti studiano all’università e lei, invece, ce l’ha come talento innato. Ogni giorno racconta quello che le capita, tra avvenimenti ‘simpatici’ ed altri meno, come quello della neve o dei piccioni che attraversano la strada e rischiano di farsi investire.

Aurora Ramazzotti risponde su Instagram: “Sono esperienze personali, ho preso tante botte in faccia”

Aurora Ramazzotti, ultimamente, risponde ai suoi follower di Instagram parlando di esperienze personali. Proprio così, l’ha specificato lei stessa in una storia in cui qualcuno le chiede se le risposte che usa per i suoi follower le darebbe anche a se stessa se fosse in difficoltà.

“Auro, ma saresti capace di dare i consigli che dai agli altri, a te stessa?”, ecco, compare proprio questa domanda sul suo Instagram e lei, senza tirarsi indietro, risponde: “Questa è una bellissima domanda. Assolutamente sì, nel senso che tutto quello che vi dico proviene dalla mia esperienza personale, ho preso un sacco di botte in faccia e fatto un sacco di ‘sottonate’, quindi credo di potervi dare dei consigli in base a quello che ho imparato”. I consigli che dispensa la giovane Aurora sono tutti su relazioni amorose. C’è chi le chiede cosa fare se lui la evita mentre lei è follemente innamorata, o viceversa. Chi, invece, vuole sapere che cosa deve fare se è ancora innamorata del suo ex. Insomma, Aurora ne ha una per tutti.