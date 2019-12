Amici, ancora Emma contro Rudy: “Sei sempre esagerato, dai”

Durante la punatata odierna di Amici 19, c’è stato un botta e risposta tra Emma Marrone e Rudy Zerbi: ecco che cosa è successo in diretta televisiva.

In questi istanti sta andando in una nuova puntata di Amici 19. Appuntamento che, come svelato in un nostro recente articolo, è risultato essere davvero imperdibile. Non soltanto per le strepitose esibizioni in ballo e in canto di ciascun talento presente all’interno della scuola, ma anche per la presenza di Emma Marrone come ospite. Accanto a Maria De Filippi, la giovane cantante sta osservando nei minimi dettagli ciascuna performance. Lasciandosi andare, tra l’altro, a qualche opinione e consiglio su quanto ha visto sul palco. È proprio per questo motivo che, terminata l’esibizione tra Gaia e Nyv, la salentina si è ‘scagliata’ nuovamente contro Rudy Zerbi per un suo giudizio. Tra i due, infatti, c’è stato un botta e risposta davvero formidabile. Ve lo siete perso? Tranquilli, vi racconteremo ogni cosa.

Emma Marrone ancora conto Rudy Zerbi ad Amici: ecco cosa è successo tra i due

In seguito alle esibizioni di Gaia e di Nyv, ciascun professore ha dovuto esprimere il proprio voto. A prendere parola per primo è stato Rudy Zerbi. Che, senza troppi peli sulla lingua, ha spiegato di voler dare il suo punto alla voce di Shega perché protagonista di una vera e propria performance basata su canto e ballo. A differenza, invece, di Nyv che, durante il suo assolo, si è limitata a mantenere in mano la sua chitarra mentre i ballerini gli ballavano intorno. Immediata è stata la reazione di Emma Marrone. Che, per esprimere il suo dissenso, si è ‘scagliata’ apertamente contro di lui. A detta della cantante salentina, Nyv si è esibita dal vivo con diverse difficoltà. A partire, quindi, dallo strumento musicale attaccato al collo e ai ballerini intorno. Insomma, una cosa non da poco. È proprio per questo motivo che, per concludere il suo discorso, Emma dice: “Sei sempre esagerato Rudy, dai”. Un botta e risposto davvero fenomenale, c’è da dirlo. Che, tra l’altro, non è assolutamente la prima volta che accade.