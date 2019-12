Tu Si Que Vales, la ‘confessione’ inaspettata di Belen Rodriguez in diretta: “Io e Stefano faremo questa fine”, ecco cos’è successo durante la finale.

La finale di Tu Si Que Vales sta regalando tantissime sorprese ed emozioni. Questa sera la puntata va in onda in diretta, e tra i 16 finalisti che sono in gara, verrà eletto il vincitore di questa edizione di grande successo. Come tutte le settimane, Belen ha incantato tutti con il suo look mozzafiato, e a dire il vero lo stesso ha fatto anche Sabrina Ferilli, capo della giuria popolare. Bellezza e talento la fanno da padroni in questa serata di chiusura dello show. Dopo le prime esibizioni, c’è stata una ‘confessione’ inaspettata da parte di Belen Rodriguez, che ha parlato del suo rapporto con il marito Stefano De MArtino. Curiosi di scoprire cosa ha detto l’argentina? Leggete più avanti e lo saprete!

Belen Rodriguez, confessione inaspettata a Tu Si Que Vales: ecco cosa ha detto in diretta

La puntata finale di Tu Si Que Vales ha visto finora l’esibizione dei primi 4 finalisti, e dopo una delle esibizioni, Belen si è lasciata andare a un’inaspettata confessione. La conduttrice argentina ha assistito al numero dei Deadly Games, la coppia che si esibisce nel lancio dei coltelli, una cosa davvero tanto complicata. Il componente maschile del duo lancia infatti i coltelli alla sua compagna, e questa sera lo ha fatto addirittura da bendato, mentre lei era in movimento. Una cosa davvero impossibile, un talento incredibile, che ha colpito tutti e ha lasciato senza parole i presenti in studio.

Al termine dell’esibizione, Belen ha nuovamente presentato i due talenti, e ha scherzato con i presenti, facendo una sorta di ‘confessione’: “Anche io e Stefano faremo questa stessa fine”, ha detto l’argentina, facendo scoppiare tutti in una sonora risata. Chissà come avrà reagito il marito della conduttrice da casa!