Michelle Hunziker è stata ripresa di nascosto da una sua amica: la conduttrice svizzera è stata beccata proprio in quel momento, i dettagli.

In questi ultimi giorni, Michelle Hunziker è volata in Germania per lavoro. O, perlomeno, è questo che si evince dalle sue ultime Instagram Stories. Terminato il suo impegno settimanale con All Together Now, la conduttrice svizzera si è messa subito in viaggio per un impegno lavorativo. Pochissime ore fa, infatti, si è ripresa in macchina mentre era intenta a raggiungere i mercatini di Dusseldorf. Ecco. È proprio in questo luogo che, con la complicità di una sua amica, la giovane Hunziker viene completamente ripresa di nascosto mentre è in intenta a compiere un ‘clamoroso’ gesto. Di che cosa parliamo? Beh, innanzitutto, nulla di grave. Ma vediamo tutto nei minimi dettagli.

Michelle Hunziker ripresa di nascosto: ecco cosa stava facendo

Com’è solita fare, Michelle Hunziker ha tenuto aggiornati i suoi followers sulla magnifica giornata che, insieme a delle sue amiche, ha trascorso ai mercatini di Dusseldorf. Non soltanto, infatti, la conduttrice svizzera ha raccontato di un magnifico negozio che produce del pane davvero pazzesco e, soprattutto, di tutti i tipi, ma immortala anche la sua amica mentre aspetta ‘disperatamente’ di assaggiare una fettina. “Stai andando a scroccare un pezzo di pane”, dice Michelle visibilmente divertita dalla scenetta. Ma, come si suol dire: “Chi la fa, l’aspetti”. Ebbene si. Subito dopo questo simpatico siparietto, la bella moglie di Tomaso Trussardi è stata ripresa di nascosto dalla ‘vittima’ delle Instagram Stories precedenti. E sapete cosa stava facendo? Ve lo mostriamo immediatamente:

Ebbene si. Presa, evidentemente, dalla golosità del momento, anche Michelle si è lasciata andare ad un piacevole assaggio di quel pane. “Pensava di farla franca la bionda”, c’è scritto sull’Instagram Stories in questione. Insomma, un siparietto tutto da ridere, no?