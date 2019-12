Pochissime ore fa, Barbara D’Urso ha mostrato una foto in tenuta da palestra: la posa che assume è ‘particolare’, ma un dettaglio non sfugge.

In attesa di iniziare una nuova ed ultima puntata dell’anno di Domenica Live, Barbara D’Urso, nella giornata di ieri, si è concessa un po’ di relax. Così come qualche settimana fa dove si è mostrata ai suoi followers con abiti da casa, ieri la conduttrice, invece, ha voluto mostrarsi in tenuta da palestra. Lo sappiamo, la bella campana è una tipa davvero sportiva. Non a caso, in diverse occasione, la D’Urso ha dichiarato di seguire un regime alimentare sano e corretto. Ed, ovviamente, di cimentarsi all’attività fisica. Tuttavia, in suddetta foto, pubblicata su Instagram, alcuni dei suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare un ‘particolare’ dettaglio. Di che cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Barbara D’Urso in palestra: la posa è ‘particolare’, ma un dettaglio non sfugge

Nonostante sia super impegnata con i suoi programmi televisivi, Barbara D’Urso non rinuncia mai alla sua routine. Non soltanto, come testimoniato quotidianamente dalle sue Instagram Stories, la conduttrice è solita svolgere dei pasti nutrienti e, soprattutto, equilibrati, ma spesso e volentieri si sottopone a sedute d’attività fisica. Ecco. È proprio durante una di esse che, pochissime ore fa, la campana ha deciso di lasciarsi immortalare per augurare ‘buon sabato’ ai suoi cari ed affezionati followers. Diamoci uno sguardo più da vicino:

Ecco. Da come si può chiaramente vedere, Barbara si immortala con abiti consoni alla palestra. E, soprattutto, durante lo svolgimento di un esercizio. Lo si evince chiaramente dalla posa ‘particolare’ che assume. Tuttavia, alcuni suoi fan, anziché notare l’atleticità ed elasticità della conduttrice, non fanno altro che notare un altro dettaglio. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. È proprio quello scheletro, posizionato nell’angolo della stanza, che non passa affatto inosservato ad alcuni fan della napoletana. Voi, invece, ci avevate fatto caso?