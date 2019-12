Arriva un’incredibile indiscrezione su Kikò Nalli e Ambra Lombardo, coppia nata nella casa del Grande Fratello 16: ecco di cosa si tratta

Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono una delle coppie nate nella casa del Grande Fratello 16. Tra i due c’è stato quasi un colpo di fulmine, tanto che, una volta uscita dalla casa, la professoressa ha risolto la sua situazione sentimentale e si è fidanzata ufficialmente con l’ex compagno di Tina Cipollari. Il loro amore ha resistito alla distanza, ma una volta finito il reality show hanno dovuto affrontare svariate crisi. L’ultima, in particolare, ha visto coinvolto (suo malgrado) anche Gaetano Arena, anch’egli ex concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello. Ad oggi, Kikò e Ambra stanno ancora insieme?

Kikò Nalli e Ambra Lombardo, incredibile indiscrezione

Nelle ultime ore è giunta un’incredibile indiscrezione su una delle coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La sorella di Tina Cipollari, Annamaria, ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù in cui ha parlato dello stato d’animo di Kikò ed ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sulla sua attuale compagna: “Mi preoccupa il suo rapporto con lei. Lo vedo nervoso e mi ha anche confidato che non si sentono da un po’ “. Una dichiarazione che ha dell’incredibile: Annamaria Cipollari ha praticamente confermato l’aria di crisi tra i due ex concorrenti del reality show condotto da Barbara D’Urso. La sorella della Cipollari poi ha confessato di non apprezzare la professoressa: “A me lei non piace. A volte ho l’impressione che lo abbia stregato. Lui non me ne parla quasi mai e se provo a nominarla si arrabbia. E la sua pressione ne risente“.

Il parrucchiere come sappiamo ha attraverso un periodo difficile, soprattutto dal punto di vista della salute. Nalli, dunque, non può alterare il suo stato d’animo, forse proprio per questo motivo ha deciso di restare fuori da queste voci o presunte tali.