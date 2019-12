Anna Tatangelo, gli shorts sono davvero troppo corti: la cantante alza la gamba e Instagram diventa a dir poco ‘infuocato’, fan in delirio per lei.

Anna Tatangelo è una cantante amatissima dal pubblico. La sua voce incanta la gente e le sue canzoni emozionano i fan, ma oltre a essre un’artista affermata, Anna è anche una bellissima donna. Super sensuale, con un fisico a dir poco mozzafiato. La compagna di Gigi D’Alessio, che venerdì sera è intervenuta alla trasmissione condotta dal cantante ’20 anni che siamo italiani’, è molto attiva su Instagram, dove pubblica molte immagini che mostrano le sue forme esplosive. Ed è proprio quello che ha fatto poco fa, quando ha condiviso con i followers una foto davvero da capogiro, in cui indossa degli shorts particolarmente corti, poi alza la gamba e manda i fan in visibilio: ecco lo scatto che ha infiammato il suo profilo.

Anna Tatangelo, shorts minuscoli: alza la gamba e Instagram diventa ‘bollente’

Anna Tatangelo è una cantante apprezzatissima dal pubblico per la sua incredibile voce, ma è anche una donna dalla innegabile sensualità e dal corpo mozzafiato. Poco fa ha infiammato Instagram con uno scatto da capogiro. Nella foto in questione, Anna indossa un paio di shorts neri davvero minuscoli e sopra una giacca bianca e nera lunga, che copre anche i pantaloncini con le sue lunghe code. Dei decolleté col tacco a spillo completano un outfit davvero da urlo, che ha subito fatto impazzire i fan. Ma non è finita.

In uno degli scatti condivisi nelle storie Instagram, la cantante alza la gamba e mostra davvero ‘troppo’. Con le gambe leggermente aperte, la compagna di Gigi D’Alessio dimostra ancora una volta di avere un fisico statuario, e anche la scollatura profonda della giacca ci mette del suo, mandando letteralmente in delirio i suoi followers.