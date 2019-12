Sapevate che la showgirl Antonella Elia ha una passione veramente particolare? Di seguito vi raccontiamo di cosa si tratta

Antonella Elia è un’attrice, conduttrice e showgirl italiana, originaria di Torino e nata il 1° novembre del 1963. Ha esordito come valletta ne “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio“, programma televisivo allora condotto dall’indimenticabile Corrado, e poi in programmi come “Non è la Rai” e “La ruota della fortuna“. È proprio accanto a Mike Bongiorno che raggiunge il successo, anche se scatena l’ira del conduttore per aver contestato alcune pellicce messe in palio da uno sponsor. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche ad alcuni reality show ottenendo quasi sempre un discreto successo: due volte all’Isola dei Famosi (vincitrice nel 2012), a Pechino Express (2° posto con Jill Cooper) e Tale e Quale Show. Resterà celebre, inoltre, il suo cathfight con Aida Yespica. Di recente, invece, è stata protagonista di una lite con Taylor Mega a CR4 – La Repubblica delle donne.

Antonella Elia, la passione ‘particolare’

La Elia è sempre stato un personaggio borderline e proprio per questo motivo divide, o la si ama o la si odia. Nel corso della sua carriera abbiamo conosciuto anche le sue passioni più grandi, ma ce n’è una molto ‘particolare’ che pochi conosceranno. Forse non sapevate infatti che la showgirl ama le spiagge per nudisti. In un video pubblicato circa due anni fa su Instagram, infatti, Antonella confessa di recarsi in una spiaggia per soli nudisti. Una passione particolare, che non sappiamo se, a distanza di due anni, la showgirl continua a coltivare. Adesso siamo sicuramente fuori periodo, ma è probabile che in estate la Elia frequenti spiagge dove si può prendere il sole senza coprirsi.

Antonella non è l’unica ad avere questo tipo di passione: molti personaggio dello spettacolo, infatti, amano l’abbronzatura naturale e ‘senza segni’ e per questo motivo frequentano le spiagge per nudisti.