Avete mai visto Bianca Guaccero da bambina? Pochissime ore fa, la conduttrice di Detto Fatto ha pubblicato una foto, ecco la trasformazione.

Sono ormai due anni che Bianca Guaccero è al timone di Detto Fatto. Dopo l’addio di Caterina Balivo al suo programma di Rai Due per Vieni da Me, la giovane e talentuosa attrice pugliese ne ha preso le redini. Riscuotendo, giorno dopo giorno, un successo davvero spietato. Risultato più che scontato soprattutto se si tiene in considerazione la bellezza e la bravura della conduttrice. Alle spalle, infatti, Bianca vanta una carriera costellata di successi. Ecco, ma vi è mai venuta la curiosità di volerla vedere da bambina? Se, adesso, vanta di una bellezza davvero spropositata, come sarà stata da piccola? Ecco. A svelare il tutto è la diretta interessata. Pochissime ore fa, la Guaccero ha pubblicato una sua foto da bambina. Ecco di che cosa parliamo.

Bianca Guaccero, spunta la foto da bambina: la trasformazione

È una delle conduttrici televisive più talentuose e complete degli ultimi tempi. Nonostante sia al timone da due anni di Detto Fatto, Bianca Guaccero vanta di una carriera ricca di successi. Non a caso, anche il programma di Rai Due riesce ad ottenere quotidianamente dei risultati davvero pazzeschi. Com’è giusto che sia, ovviamente. Ogni giorno, il programma regala 2 ore di vero e proprio intrattenimento. Ecco, ma se adesso la giovane pugliese vanta di una bellezza davvero assoluta, come sarà stata da bambina? Vi siete mai posti questa domanda? Ecco. Pochissime ore fa, la giovane Guaccero ha voluto condividere con i suoi affezionati e numerosi fan una sua foto da piccola. Ecco i dettagli:

Eccola in tutta la sua bellezza, Bianca Guaccero. Perché, è proprio il caso di dirlo: anche da bambina, la giovane pugliese ha mostrato un fascino davvero pazzesco. Certo, la trasformazione c’è stata. Ma è giusto che sia così. Tuttavia, alcuni dettagli, tra cui gli occhi, sono rimasti i medesimi. E, soprattutto, incantevoli.