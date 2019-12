Emma Marrone ed Enrico Nigiotti: il gossip s’infiamma, cosa è successo

Cosa succede tra Emma Marrone ed Enrico Nigiotti? In queste ultime ore, si è infiammato un vero e proprio gossip su di loro, ecco perché.

In queste ultime ore, Emma Marrone sta facendo tanto parlare di sé. Non soltanto per la sua incredibile ed emozionante intervista a Domenica In, ma anche per un vero e proprio gossip. Di che cosa parliamo? Semplice: della sua vita privata. Sono diversi anni che, come ben sappiamo, l’ex vincitrice di Amici è single. Ecco. E se, invece, adesso il suo cuore fosse impegnato? Ebbene si. È proprio questo il ‘gossip’ che, nelle ultime ore, si è diffuso sul web. Ma procediamo con ordine. Prima di spiegarvi cosa è accaduto nel minimo dettaglio è opportuno conoscere la ‘seconda persona’ che entra a far parte di questo scoop. Ecco, sapete chi è? Parliamo di Enrico Nigiotti. Ebbene si. Proprio il suo ex compagno di scuola, nonché affermato cantautore italiano, è il secondo interessato in questa vicenda. Ma ecco tutti i dettagli.

Emma Marrone ed Enrico Nigiotti, cosa è successo tra di loro? Scoppia il gossip

Emma Marrone ed Enrico Nigiotti, come ben tutti sapete, si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Erano entrambi cantanti e, soprattutto, entrambi impegnati sentimentalmente. La cantante salentina, infatti, era felicemente fidanzata con Stefano De Martino. Mentre il cantautore fiorentino era fidanzato con Elena D’Amario, attuale ballerina professionista della scuola. Ecco. Ne sono passati di anni. E, soprattutto, sono entrambi ritornati single. E, se con il passare del tempo, tra di loro fosse nato del tenero? È proprio questo è il gossip che, nelle ultime ore, è infiammato sul web in seguito ad un gesto della salentina nei confronti di Enrico. Pochissime ore fa, infatti, il bel Nigiotti ha condiviso una foto che, com’è giusto che sia, non è assolutamente passata inosservata. Né ai suoi fan e né ad Emma. Ecco perché:

Insomma, una foto degna di osservazione, c’è poco da fare. Per questo, immediata è stata la reazione di Emma che, prendendo in considerazione la didascalia utilizzata a corredo dello scatto, scrive:

Certo. Questo scambio di commenti non vogliono dire nulla di preciso. Probabilmente, tra di loro il sentimento di amicizia è ancora molto forte. E se, invece, non fosse così?