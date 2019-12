Ospite della puntata odierna di Vieni da Me è Cristiana Capotondi: ecco cosa ha dichiarato la bella e giovane attrice a Caterina Balivo.

È appena iniziata la nuova puntata di questa incredibile settimana che precede il Natale di Vieni da Me, eppure si prospetta un appuntamento davvero scoppiettante. La prima ospite a raccontarsi a Caterina Balivo è Cristiana Capotondi. In attesa di vederla in questa serie televisiva che partirà questa sera su Rai Uno, la bella attrice si è completamente raccontata alla padrona di casa. È stata un vero e proprio fiume in piena, Cristiana. Durante l’intervista, l’attrice ha svelato ogni cosa sulla sua carriera, sulla sua voglia di lavorare e, soprattutto, sul suo ultimo lavoro televisivo in compagnia di Edoardo Leo. Ma, prima di iniziare la sua chiacchierata con la conduttrice campana, Cristiana è stata la protagonista di un ‘clamoroso’ gesto in diretta televisiva. Lasciando basiti tutti il pubblico in studio. Compresa anche la Balivo. Ecco cosa è successo.

Cristiana Capotondi a Vieni da Me, il clamoroso gesto in diretta: Caterina Balivo è allibita

In attesa di vederla insieme ad Edoardo Leo e Nicole Grimaudo in questa nuova serie televisiva di Rai Uno, Cristiana Capotondi è stata la prima ospite della puntata di oggi di Vieni da Me. Ecco. È proprio in quest’occasione che la giovane attrice è stata protagonista di un’intervista molto divertente ed emozionante. Che, com’è giusto che sia, ha toccato diversi argomenti. A partire, quindi, dalla sua carriera, famiglia ed, ovviamente, la sua vita privata. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, prima di iniziare a raccontarsi alla padrona di casa, la bella Capotondi è stata protagonista di una scenetta davvero clamorosa. Appena entrata in studio, l’attrice ha chiesto alla Balivo di poter spostare La Cassettiera. Perché convinta che, posizionata accanto al Led, risultasse migliore. Immediata è stata la reazione di Caterina. Che, per accontentare la sua ospite, ha provveduto subito a far spostare il mobile. A nulla è valso il suo tentativo della campana. Perché Cristiana, subito dopo, ha voluto cambiare nuovamente postazione. Insomma, il bello della diretta, no?