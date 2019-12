Brutto inconveniente per Elisa Isoardi, conduttrice de “La prova del cuoco”: ecco cosa è successo all’ex compagna di Matteo Salvini

Lunedì 16 dicembre 2019, inizia una nuova settimana per “La prova del cuoco“. Presente in prima linea ovviamente la conduttrice Elisa Isoardi. L’ex compagna di Matteo Salvini, nonostante le critiche e gli ascolti poco soddisfacenti, resta la padrona di casa dello showcooking di Rai Uno. Anche questa mattina, la Isoardi ha condotto la consueta puntata de La prova del cuoco. La conduttrice, però, era reduce da un fine settimana tragico, non a caso è stata costretta a disdire un appuntamento. Elisa ha raccontato tutto in diretta.

Elisa Isoardi, brutto inconveniente: cos’è successo

Fine settimana da dimenticare per la conduttrice de La prova del cuoco. Dopo un’intera settimana passata nello studio dello showcooking di Rai Uno, la conduttrice avrebbe dovuto presenziare ad un evento nel weekend. Come aveva scritto sul suo canale social, infatti, la Isoardi avrebbe dovuto assistere a Palermo alla presentazione del libro dello chef Natale Giunta. Il cuoco, infatti, ha pubblicato “Bellissimo“, libro contenente una serie di ricette de La prova del cuoco. La conduttrice, però, è stata bloccata dal maltempo e questa mattina, durante la puntata odierna de La prova del cuoco, ha dichiarato: “Questo fine settimana è successo di tutto, tra maltempo e altre cose. Dovevo andare a Palermo dallo chef Natale Giunta, ma non ci sono riuscita. Sono arrivata solo fino alla metà dell’Italia“. La Isoardi, dunque, ha confessato di essere rimasta bloccata per strada a causa del maltempo e di non aver potuto raggiungere lo chef autore del libro “Buonissimo“.

La conduttrice ed ex compagna di Matteo Salvini si è scusata in diretta con il cuoco e con i cittadini di Palermo accorsi al firmacopie al mercato di San Lorenzo. Vedremo se in futuro ci sarà un’altra possibilità per la conduttrice e per i palermitani.