Elisabetta Gregoraci si mostra su Instagram con un abito cortissimo ed inquadratura dal basso per lei a Monaco: che gambe! La showgirl è sempre più in forma

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più belle della televisione italiana. Diventata famosa anni fa, ha portato avanti benissimo la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Molto chiacchierata la sua vita sentimentale ed il rapporto con Flavio Briatore che ormai è giunto al capolinea da un pezzo. Adesso, è una splendida mamma ed una formidabile showgirl. Cosa fa per essere sempre così in forma? Beh, bisogna ammettere che, a vederla nelle foto che posta sui social, sembra quasi proveniente da un altro pianeta. Dopo una gravidanza e con un lavoro così impegnativo, come fa ad avere un fisico del genere?

Elisabetta Gregoraci in abito corto: l’inquadratura dal basso fa impazzire Instagram

Si mostra su Instagram, in una delle foto più recenti, con un abito molto corto e con delle gambe che sembrano autostrade. Un corpo che farebbe invidia a chiunque, bisogna ammetterlo:

Un fisico scultoreo come il suo fa invidia anche alle modelle più giovani, ma vogliamo sottolineare che Elisabetta non rinuncia mica a qualche peccato di gola. Proprio nelle ultime storie, infatti, ha pubblicato dei video in cui mangia con molto gusto un panettone al cioccolato. Insomma, non fa mica tutte queste rinunce. Siamo sicuri, però, che ogni caloria viene consumata dalla bella Gregoraci negli allenamenti quotidiani in palestra.

Ultimamente, le notizie di gossip hanno parlato di una specie di riavvicinamento tra Elisabetta e Flavio Briatore: un pranzo insieme, questo è ciò che è venuto fuori. Inoltre, in un’intervista rilasciata a DiPiù ha affermato: “Ora sono una mamma felice, ma la vita non è stata sempre facile per me”. Se solo vogliamo pensare alla separazione, beh, non possiamo pensare sia stato un momento facile per lei.