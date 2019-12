Giulia D’Urso, corteggiatrice di Uomini e Donne è di nuovo nei guai: Veryinutilpeople ha reso nota una nuova segnalazione su lei.

Giulia D’Urso risulta essere la corteggiatrice con più riflettori puntati: non girano notizie positive su lei. E’ al centro della bufera perchè continuamente escono segnalazioni sul suo conto: la giovane che vorrebbe uscire dal programma insieme a Giulio Raselli, continua ad essere accostata ad un calciatore. Nell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi andata in onda, un’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino, Cheri, è stata in collegamento in studio per segnalare un bacio tra Giulia ed un calciatore. A distanza di qualche giorno, Veryinutilpeople lancia una nuova segnalazione. Ecco di che si tratta.

Uomini e Donne, Giulia D’Urso ancora nei guai: spunta una nuova segnalazione

Giulia D’Urso è ancora al centro dell’attenzione: Veryinutilpeople ha fatto sapere che è arrivata una nuova segnalazione sul conto della corteggiatrice di Giulio Raselli. Già nella scorsa puntata del Trono Classico, 12 dicembre, era stata protagonista di una segnalazione: l’accusa era di aver baciato un calciatore. Una fonte ha raccontato al portale di aver visto la pugliese allontanarsi da un locale di Milano insieme ad un calciatore che gioca in Svizzera. Per 20 minuti i due sono scomparsi: la ‘talpa’ ha svelato che i due avevano un atteggiamento di complicità. Veryinutilpeople spiega che il ragazzo si è presentato come Richard, ma nessuno è sicuro che sia quello il suo vero nome.

Giulia D’Urso si ritrova dunque di nuovo nei guai e nella prossima registrazione chi sa se ne parleranno: la giovane corteggiatrice dovrà difendersi nuovamente. Il percorso di Giulio non sta proseguendo come tutti immaginavano: oltre le segnalazioni della pugliese, c’è l’altra corteggiatrice Giovanna. La romana è stufa dell’atteggiamento del tronista il quale deve prendere ancora una decisione.