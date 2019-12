Giulia De Lellis ha fatto un annuncio inaspettato su Instagram: la cosa incredibile è che ha chiesto l’aiuto dei suoi. Ecco di che si tratta.

Giulia De Lellis ha in tasca un nuovo progetto e su Instagram non ha potuto far a meno di annunciarlo. L’attuale fidanzata di Andrea Iannone, ex corteggiatrice ed affermata influencer è ormai una delle icone italiane: il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’ ha avuto un enorme successo ed al giorno d’oggi la giovane romana ha il potere di ‘influenzare’ l’intera generazione. Di cosa parla nelle sue IG story? Vi sveliamo cosa ha pubblicato poco fa.

Giulia De Lellis, clamoroso annuncio a 3 mesi dall’uscita del libro

“Sta per nascere un nuovo progetto e voglio metterlo su con uno di voi, forse più di uno. Mi date una mano? Iniziamo“: scrive così in più IG story la famosa influencer, GDL. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne cerca un fotografo, un videomaker ed un grafico per il suo nuovo ‘progetto’: ci ha tenuto però a sottolineare che non accetterà ‘perditempo’. La De Lellis ha bisogno di giovani volenterosi di lavorare, di crescere e creare insieme al suo team. Chi saranno i prescelti? Siamo molto curiosi di scoprire cosa bolle in pentola.

Nell’ultimo anno Giulia ci ha sorpreso molto: non solo il libro che racconta le corna ricevute dal suo ex, Andrea Damante, ma l’influencer ha anche partecipato ad una mini serie su Witty Tv che ha avuto successo! La principale qualità di GDL è che cerca sempre di coinvolgere i suoi fan nelle sue idee o nei suoi ‘progetti’: è proprio per questo che è riuscita a diventare un’icona nel mondo del web italiano.