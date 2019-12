Elga Enardu, il gesto inaspettato per Pago, ex compagno della sorella Serena: i fan sono rimasti senza parole.

Serena Enardu è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. La sua tormentata storia con Pago ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. Ma non ha avuto lieto fine: i due si sono lasciati al termine della loro esperienza a Temptation Island Vip, per volere di Serena. Sul web, in molti non sono stati particolarmente gentili con la Enardu, che è stata ricoperta di critiche. Ma l’appoggio di una persona speciale non è mai mancato. Quello di Elga, la sua adorata sorella gemella, da cui non si separa mai. Ebbene, negli ultimi giorni, è stata proprio Elga a fare un gesto ‘inaspettato’ nei confronti di Pago. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo mostriamo subito.

Elga Enardu, il gesto inaspettato per Pago: pioggia di cuoricini su Instagram

Pago sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo è stato proprio lui, durante l’ultima puntata di Verissimo, dove è stato ospite di Silvia Toffanin. Una notizia che ha fatto impazzire i fan, che si sono legati molto al cantante dopo averlo apprezzato a Temptation Island Vip. E, tra i tanti commenti di apprezzamento ricevuti da Pago sul web, uno su tutti ha catturato l’attenzione de followers. Date un’occhiata:

Inevitabilmente, il commento di Elga non poteva passare inosservato. Tre cuoricini rossi per il suo ex cognato, per augurargli buona fortuna per la sua nuova avventura. Anche se, qualcuno tra i commenti al post di Pago ha avuto da ridire e ha ricordato ad Elga che, durante Temptation Island, lei era la prima a pensare che la storia tra Serena e Pago dovesse finire. E voi, cosa pensate di questa ‘mossa’ di Elga?