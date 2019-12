Conoscete l’età, l’altezza e il peso di Bebe Vio? Ecco la storia dell’atleta e campionessa di scherma colpita da meningite

Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, detta Bebe, è una schermitrice italiana, campionessa paralimpica di fioretto individuale. È nata a Venezia il 4 marzo 1997 e la sua età è di 22 anni. È seconda di tre fratelli e pratica scherma e scout fin dall’età di cinque anni e mezzo. La sua altezza è di un metro e cinquantacinque centimetri, mentre il suo peso è di quaranta chili. Bebe ovviamente ha un account Instagram, dove conta più di settecento mila seguaci e le sue foto sono piene di like.

Bebe Vio, la storia dell’atleta e campionessa

Alla fine del 2008, Bebe, che allora aveva undici anni, fu colpita da una meningite fulminante che le causò un’estesa infezione con annessa necrosi ad avambracci e gambe, di cui si rese necessaria l’amputazione. In seguito si è sottoposta a riabilitazione motoria e fisioterapia presso il centro protesi Inail di Budrio, in provincia di Bologna. Circa un anno dopo l’insorgenza della malattia, la Vio ha ripreso l’attività sportiva di schermitrice, anche a livello agonistico, grazie a una particolare protesi progettata per sostenere il fioretto. La passione per la scherma, sorta grazie a Valentina Pezzali, le ha consentito di diventare testimonial per diffondere la conoscenza della scherma su sedia a rotelle e dello sport paralimpico in generale. Il 18 settembre 2016 ha sfilato come portabandiera dell’Italia in occasione della cerimonia di chiusura della quindicesima Paralimpiade di Rio 2016. Il 18 ottobre 2016, durante l’amministrazione Obama, ha fatto parte della delegazione italiana alla cena di Stato alla Casa Bianca. Bebe ha partecipato a molti programmi televisivi e nel 2016 ha condotto su Rai Uno il programma “La vita è una figata“. L’anno scorso, invece, ha recitato come doppiatrice nel film “Gli Incredibili 2“. Di recente la Mattel, una delle più grandi case produttrici di giocattoli, le ha dedicato una Barbie.

Beatrice Vio frasi: le più emozionanti

Beatrice Vio è diventata un esempio per molte persone in difficoltà. Con la sua forza e la sua energia è riuscita a dare una speranza a chi credeva ormai di averle perse tutte. Abbiamo deciso di raccogliere alcune frasi molto emozionanti di Bebe, che trasmettono tutta la sua dolcezza e la sua positività:

“Essere speciali significa proprio riuscire a far capire che il tuo punto debole diventa quello di cui vai più fiero”

“Se sembra impossibile, allora si può fare”

“Attraverso lo sport riusciamo a far capire che una cosa vista come un difetto, come un’amputazione o una disabilità, diventa una cosa di cui noi andiamo fieri”

“Il mio motto: è non piangersi addosso, lamentarsi è inutile”.