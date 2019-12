Federica Panicucci in costume alle Maldive: la reazione del compagno

Federica Panicucci stacca la spina e vola alle Maldive: la conduttrice posta una foto su Instagram in costume e arriva la reazione del compagno

Federica Panicucci è protagonista ogni giorno con Mattino Cinque, programma di informazione in onda sul canale principale della rete del Biscione. La Panicucci è sempre impeccabile e dimostra ogni giorno di essere una delle conduttrici più affidabili della televisione italiana. Federica sarà protagonista anche alla Vigilia di Natale con il “Concerto di Natale“. Ogni tanto, però, la conduttrice deve necessariamente staccare la spina per poi ripartire più forte di prima.

Federica Panicucci “scappa” alla Maldive: la reazione del compagno

Per una conduttrice come la Panicucci è molto importante staccare la spina e a volte diventa quasi necessario. La conduttrice di Mattino 5 oggi pomeriggio ha pubblicato una foto sul suo account Instagram, scrivendo: “Poter staccare la spina per qualche giorno per ricaricare le pile è davvero un privilegio”. La frase è stata inserita nella didascalia di una foto in costume scattata alle Maldive. La conduttrice mostra un fisico invidiabile, stesa su una sabbia bianco perla e con un panorama veramente mozzafiato. Lo scatto ha provocato la reazione del compagno nonché socio in affari della Panicucci, Marco Bacini, che ha scritto: “Manchi“. L’uomo sente la mancanza della sua donna, la quale ha risposto: “Anche tu tanto amore mio“. Tra i commenti, inoltre, c’è anche qualcuno che chiede di Mattino 5: “Marco, scusami se chiedo a te ma Federica avendo tanti messaggi non riesce a rispondere, quanto riparte Mattino 5?”.

La Panicucci sarà in vacanza con il programma in onda nella fascia mattutina di Canale 5 fino al 7 gennaio. Nel frattempo però, come abbiamo già sottolineato, sarà protagonista con il Concerto di Natale, in onda sempre sui canali Mediaset. Adesso la sua unica priorità è godersi questi pochi giorni di vacanze alle Maldive.