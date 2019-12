Grande Fratello, confessione shock di un ex concorrente: “Sono stato ricoverato con un TSO”

Grande Fratello, confessione shock di un ex concorrente del reality: “Sono stato ricoverato con un TSO”; lo ha raccontato in diretta a Live – Non è la D’Urso.

Ieri, 16 dicembre 2019, è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il talk show del lunedì sera targato Barbara D’Urso. Il programma è giunto alla sua ultima puntata, per poi tornare a gennaio, dopo una breve pausa natalizia. Ieri è successo davvero di tutto, compresa una lite molto accesa tra la padrona di casa e uno degli ospiti in collegamento. Ma, nella seconda parte della trasmissione, la D’Urso ha incontrato una sua ‘vecchia conoscenza’. Si tratta di Paolo Mari, ex concorrente del Grande Fratello, famoso per essere stato squalificato dal programma dopo una serie di episodi ‘particolari’. Sono passati ben dieci anni da quel momento ‘shock’, come lo definisce la D’Urso. E, dopo tanto tempo, l’ex gieffino torna in tv a raccontarsi. Ecco le sue parole.

Grande Fratello, confessione shock dell’ex concorrente Paolo Mari: “Sono stato in depressione, ma l’ho superata”

Si chiama Paolo Mari, ma tutti lo ricorderanno come il concorrente del Grande Fratello che si è denudato, girando per la casa completamente senza vestiti. Oggi Paolo sorride rivedendo le immagini di quei momenti, ma l’ex concorrente si lascia andare ad alcune rivelazioni toccanti: “Sono stato seguito per qualche annetto e ho avuto un periodo di forte depressione. Avevo un disagio sociale, che purtroppo ho manifestato davanti a tante persone”. È così che Paolo Mari racconta cosa gli è successo in quel periodo, durante l’edizione 2009-10 del GF: un’esperienza particolarmente toccante a livello psicologico, che gli ha tirato fuori tutto. “Una settimana dopo sono stato ricoverato con un Tso e sono stato dichiarato anche aggressivo, perché ero diventato violento. Anche se non ho fatto del male a nessuno, se non a me stesso”. Una rivelazione forte, quella dell’ex concorrente del reality. Che però, oggi sembra aver ritrovato il suo equilibrio: “Io mi sento di averla superata, sono più di cinque anni che non prendo psicofarmaci e ho imparato a controllare un lato del mio carattere che ho imparato a controllare”. Una dichiarazione che fa piacere a Barbara, che si complimenta con Paolo per la sua nuova vita. “In questi dieci anni ho fatto in tempo a fare tre figli!”, racconta l’ex gieffino, che ha avuto la sua prima figlia ventitrè anni fa, e gli ultimi due da una relazione recente.