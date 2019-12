‘Live – Non è la D’Urso’, la sorella di Taylor Mega non si presenta in studio: il motivo spiazza tutti, anche Barbara D’urso non se l’aspettava, ecco cos’è successo.

Taylor Mega è ospite questa sera a ‘Live – Non è la D’urso’, per affrontare le 5 temutissime sfere che ogni settimana infiammano lo studio. L’influencer da oltre 2 milioni di followers è davvero uno dei personaggi del momento, e in questi giorni è stata molto ‘chiacchierata’ per la furiosa lite con Antonella Elia durante l’ultima puntata di ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’, durante la quale sono volate parole davvero forti. In studio c’era anche la sorella di Taylor, Giada, ed entrambe sono state invitate da Barbara D’Urso per affrontare le 5 sfere, in una delle quali c’è anche Antonella Elia. Giada, però, non si è presentata: colpo di scena per Barbara D’Urso, che non se l’aspettava, ecco il motivo.

Taylor Mega, la sorella Giada non si presenta a ‘Live’: ecco il motivo che spiazza tutti

Taylor Mega e sua sorella Giada sono state invitate da Barbara D’Urso in questa puntata di ‘Live – Non è la D’urso’, per affrontare le 5 temutissime sfere della trasmissione di Canale 5. La conduttrice ha introdotto le due sorelle, ma in studio è entrata solo Taylor. Giada non si è presentata, e a quanto pare nemmeno Barbara D’urso lo sapeva. La Mega ha spiegato che sua sorella non se l’è sentita di intervenire in trasmissione perché è rimasta scottata dallo scontro furioso con Antonella Elia a CR4. “Era la sua prima volta in tv, c’è rimasta troppo male, e come lei anche mia madre”, ha spiegato Taylor.

Anche Barbara D’Urso non si aspettava questa cosa e ha detto che fino a mezz’ora prima della trasmissione sapeva che Giada era indecisa, ma credeva che alla fine si sarebbe presentata. A quanto pare, invece, la giovane Todesco, questo il vero cognome delle due sorelle, non ce l’ha proprio fatta ad affrontare altre critiche e attacchi e ha preferito guardare la trasmissione da casa.