Uomini e Donne, Raffaella Mennoia cambia look: trasformazione incredibile, ecco cosa ha fatto ai capelli; il risultato in un post di Instagram.

È uno dei volti principali della redazione di Uomini e Donne: è lei il vero braccio destro di Maria De Filippi. Parliamo di Raffaella Mennoia, per tutti “Raffaella della redazione”. Sì, perché è lei ad occuparsi in prima persona dei programmi targati Maria De Filippi, che di lei e del resto della sua redazione si fida ciecamente. E, oltre ad apparire ogni tanto in tv dalle quinte di Uomini e Donne, la Mennoia è molto attiva anche sui social, dove quest’estate è stata protagonista di uno scontro senza fine con alcuni ex protagonisti del programma. ,a proprio poco fa, la bellissima Raffaella ha postato una foto sul suo Instagram che non è passata inosservata. Il motivo? Il suo cambio look! Proprio così, un taglio nuovo, che la Mennoia ha voluto condividere con i suoi followers. Siete curiosi di scoprire cosa ha fatto ai capelli? Ve lo mostriamo subito.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia cambia look: taglio corto e frangetta, capelli rivoluzionati

Raffaella Mennoia ha deciso di darci un taglio. Niente paura: il braccio destro della De Filippi non smetterà di occuparsi dei vostri programmi preferiti! Ma ha deciso di cambiare il suo look, o meglio quello della sua chioma. Su Instagram, la Mennoia ha postato il risultato. Ecco il post che ha scatenato i commenti dei fan:

Un cambio look che sembra aver convinto tutti! Una pioggia di complimenti ha invaso il post di Raffaella. Primo su tutti, spicca il commento di Gianni Sperti: “Bellissima”. E, nelle sue stories, la Mennoia ringrazia di cuore tutti per i complimenti, mostrando meglio l suo taglio, che è più corto dietro e più lungo avanti. Ecco uno screen dei video postati nelle stories:

Eh si, Raffaella ha tagliato un bel po’ dei suoi lunghi capelli