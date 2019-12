Karina Cascella, la foto in intimo su Instagram è mozzafiato e fa impazzire i suoi followers: vestaglia trasparente per l’influencer, si vede davvero ‘troppo’.

Karina Cascella è una delle opinioniste fisse nelle trasmissioni di Barbara D’urso. Tutti conoscono il suo carattere forte e il suo essere sempre senza peli sulla lingua, cosa che spesso la porta ad avere duri scontri con altri personaggi del mondo dello spettacolo. Ma oltre a essere una donna forte e indipendente, Karina è anche bellissima e super sensuale e ogni giorno infiamma Instagram con i suoi scatti mozzafiato, che mettono in evidenza le sue forme esplosive. Poco fa la Cascella ha fatto ancora una volta impazzire i suoi tantissimi followers, pubblicando uno scatto in intimo: la sua vestaglia è trasparente e si vede ‘troppo’, fan in delirio per lei.

Karina Cascella, foto in intimo da urlo: la vestaglia è trasparente e si vede ‘troppo’, fan in delirio

Karina Cascella sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bella opinionista e influencer ha un corpo mozzafiato e delle curve esplosive, che mostra senza problemi anche sui social. Poco fa Karina ha condiviso con i followers uno scatto che risale a qualche tempo fa, e lo si vede dal fatto che nella foto lei ha i capelli lunghi, mentre ora porta un cortissimo caschetto. Nello scatto in questione, Karina indossa un completino intimo di pizzo nero davvero super sensuale e una vestaglia nera che non copre molto, visto che è completamente trasparente. Un velo, insomma, il che crea un effetto ‘vedo-non vedo’ ancora più irresistibile.

Anche gli slip e il reggiseno hanno delle trasparenze, al punto che si vede quasi qualcosa di ‘troppo’. Basterebbe pochissimo a scatenare l’incidente ‘bollente’, ma quel poco che si vede fa già volare la fantasia dei fan, che hanno subito invaso il post di like e commenti di ammirazione per la loro beniamina.