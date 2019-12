In questa ultima foto su Instagram, Nilufar Addati si lascia immortalare con la camicia completamente aperta: sotto spunta un dettaglio ‘clamoroso’.

Continua a riscuotere un successo davvero clamoroso, Nilufar Addati. Sin dal suo primo ‘debutto’ in televisione nel programma Uomini e Donne, la napoletana ha incantato praticamente tutti. Con i suoi lunghi capelli e gli occhi chiari, la giovane ha conquistato, sin da subito, le simpatie di tutto il pubblico. Tanto che, ancora adesso, è super amata e seguita. Su Instagram, ad esempio, l’ex tronista vanta un successo davvero clamoroso. Pensate, Nilufar conta più di 1 milione di followers. Insomma, dei numeri davvero spropositati. Ma che, data la sua particolare bellezza, sono più che meritati. In tutte le sue foto caricate sul suo profilo, la giovane Addati è fantastica. Anche in quest’ultima, dove si lascia immortalare con la camicia completamente aperta, la napoletana ha lasciato tutti senza parole. Ecco perché.

Nilufar Addati, la camicia è completamente aperta: sotto spunta un dettaglio ‘piccante’

Da come trapelato da alcune sue recenti Instagram Stories, Nilufar Addati è stata una delle protagoniste di questa edizione di Hottest XMas 2019. Insieme a note influencer ed ex protagonisti di Uomini e Donne, la napoletana ha preso parte a questa fantastica esperienza sulla neve. È propri qui, infatti, che l’ex tronista si lascia immortalare in una foto davvero mozzafiato. Che, com’è giusto che sia, ha catturato l’immediata attenzione dei suoi fan. Pensate, attualmente, la foto ha ricevuto più di 64 mila ‘likes’. Senza considerare, ovviamente, i numerosi commenti di apprezzamento giunti a corredo. Ecco, ma sapete perché ha suscitato tanto interesse? Diamoci un’occhiata insieme:

Beh, davvero incantevole, vero? Nilufar si lascia immortalare con la camicia completamente aperta. È proprio per questo motivo che, da come si può chiaramente vedere dallo scatto riproposto in alto, si intravede un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Di cosa parliamo? Semplice! Di quel fantastico reggiseno di pizzo abbinato al rosso del suo completo. Insomma, una scelta davvero originale, no?