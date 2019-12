Nella sua intervista a Rivelo, Cecilia Rodriguez ha lanciato una dura stoccata a Giulia De Lellis: ecco cosa dice l’argentina a Lorella Boccia.

Mancano poche ore e finalmente, come annunciato in un nostro recente articolo, la seconda edizione di Rivelo è pronta per partire. Prima puntata che, com’è giusto che sia, sarà ricca di ospiti davvero incredibili. A partire da Cecilia Rodriguez. Ebbene si. La sorella minore di Belen si racconterà ai microfoni del programma di Lorella Boccia. In attesa di poter ascoltare dal vivo le sue parole, sono iniziate a circolare sul web le prime anticipazioni della sua intervista. E, stando a quanto trapelato, sembrerebbe che la modella argentina abbia espresso la sua opinione su Andrea Iannone, specificandone i loro rapporti attuali, e Giulia De Lellis. È proprio all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che la giovane argentina ha lanciato una vera e propria stoccata. Ecco che cosa è successo.

Cecilia Rodriguez, la dura stoccata a Giulia De Lellis a Rivelo

Come anticipato dal promo che, in questi ultimi giorni sta circolando su Real Time, una delle ospiti della prima puntata di Rivelo è Cecilia Rodriguez. È propri lei, infatti, che aprirà le danze di questa seconda edizione del programma di Lorella Boccia. Tuttavia, anche se la sua intervista deve ancora essere mandata in onda, sono iniziate a circolare le prime anticipazioni riguardo alle sue dichiarazioni. Stando a quanto si apprende dal sito Gossip e Tv, sembrerebbe che Cecilia sia stata un vero e proprio fiume in piena in quest’occasione. Parlando, quindi, non solo della sua amarezza quando, all’inizio del suo trasferimento in Italia, venivano fatti continui paragoni con sua sorella Belen, ma anche del suo attuale rapporto con Andrea Iannone, ex fidanzato di sua sorella, e di Giulia De Lellis. Le due giovani ragazze si sono conosciute all’interno della casa del Grande Fratello Vip. E sembrava che fosse nata una bella amicizia tra loro. Ecco. Non è affatto così. A Lorella Boccia, infatti, Cecilia dice: “Mi sono ricreduta su di lei, ma non siamo mai state amiche”. Insomma, una vera e propria stoccata. E, come ben ricorderete, non è nemmeno la prima.