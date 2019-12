La bella Barbara D’Urso ha fatto un clamoroso annuncio a sorpresa in diretta a Pomeriggio Cinque: ecco cosa dichiara nell’anteprima dello show.

Da pochi istanti è iniziata una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E, nonostante sia l’ultima settimana di messa in onda, l’appuntamento odierno si prospetta ricco di argomenti davvero interessanti. Ma non solo. Perché, da come annunciato dalla bella Barbara D’Urso durante l’anteprima, queste ultime puntate del talk avranno un’importanza davvero assoluta. Non è successo nulla di grave, ovviamente. Piuttosto, come detto dalla conduttrice campana ad apertura del programma, per il suo talk è in arrivo una splendida notizia. Di che cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che l’annuncio che Barbara D’Urso ha fatto in diretta televisiva è davvero a sorpresa. Ecco cosa dichiara.

Barbara D’Urso, annuncio a sorpresa a Pomeriggio Cinque: la splendida notizia in diretta

Barbara D’Urso, si sa, è una delle conduttrici di Mediaset più di successo. Come raccontato in diversi nostri articoli, ogni suo programma vanta, infatti, di record di ascolti davvero pazzesco. Non soltanto Live-Non è la D’Urso o Domenica Live, ma anche Pomeriggio Cinque. Ebbene si. Il talk pomeridiano che, ormai da diversi anni, va in onda dal lunedì al venerdì ottiene uno share davvero prezioso. Tanto che, come riportato dalla bella padrona di casa in apertura dell’appuntamento, se, in questi pochi giorni che restano prima della lunga sosta natalizia, gli ascolti restano i medesimi, Pomeriggio Cinque si conferma essere il programma più visto della sua fascia oraria. Insomma, un annuncio davvero a sorpresa, c’è da ammetterlo. Ma che, dall’altra parte, è più che scontato e meritato. L’impegno e l’amore che la conduttrice campana riversa ogni giorno in tutti i suoi programmi si vede chiaramente. E i risultati, com’è giusto che sia, si vedono alla grande.