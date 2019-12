Sanremo 2020, la decisione di Amadeus: clamorosa esclusione di due ex concorrenti di Amici

Sanremo 2020 è alle porte e iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulle decisioni di Amadeus: la clamorosa esclusione di due ex concorrenti di Amici

Ormai l’anno sta volgendo al termine e in queste ultime settimane iniziano a farsi sempre più insistenti le voci sui possibili partecipanti al prossimo festival della musica di Sanremo. Tra i nomi di alcuni possibili partecipanti al Festival saltano anche due ex volti molto amati dal pubblico, appartenenti a un talent show amatissimo e super seguito dai telespettatori italiani. Vediamo insieme quindi il perché della decisione di Amadeus e chi sono questi due ex concorrenti di Amici.

Amadeus non si è ancora esposto su quelli che saranno i prossimi partecipanti al Festival di Sanremo 2020, ma stando a quanto trapelato dal megazine ‘Chi’ sarebbero stati già esclusi alcuni nomi noti del panorama musicale Italiano. In particolare, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due nomi esclusi dalla rosa dei cantanti della prossima edizione, sarebbero Riccardo Marcuzzo e Irama Plume. In particolare per quanto riguarda l’ex vincitore di Amici, il settimanale riporta che Amadeus avrebbe intenzione di indirizzare il Festival verso un’altra direzione. Sembrerebbe, infatti, che il conduttore vorrebbe avere sul palco, oltre alle dieci accompagnatrici femminili, anche una rosa di cantanti affermata nel panorama musicale italiano, ormai da anni. Per ora non ci sono conferme, né tanto meno smentite, da parte del diretto interessato, ciò che è certo, è che Irama non avrebbe preso molto bene la sua esclusione dal Festival. Il cantante avrebbe dichiarato al settimanale che vorrebbe capire i motivi di tali decisioni. Non ci resta che aspettare per avere qualche info in più.