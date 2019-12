Belen Rodriguez ha pubblicato alcuni video di uno shooting che sta realizzando senza vestiti: l’argentina ha letteralmente infiammato Instagram. Diamo un’occhiata.

E’ comparso poco fa un video che ha letteralmente infiammato Instagram: Belen Rodriguez ha deciso di far impazzire tutti i suoi follower. La moglie di Stefano De Martino è da sempre stata al centro del gossip e sotto la luce dei riflettori: la sua sensualità, il suo corpo scolpito e le sue love story hanno sempre fatto incuriosire tutti. Oggi è stata protagonista di uno shooting davvero ‘piccante’ e gli utenti Instagram non potevano lasciar passare un dettaglio che lascia poco spazio all’immaginazione. Siete curiosi di vedere cosa ha pubblicato l’argentina nelle sue IG story? Ve lo mostriamo subito.

Belen Rodriguez senza vestiti, il velo non copre tutto: shooting pazzesco

Basta davvero poco a Belen Rodriguez per far impazzire i suoi followers: da sempre è il sogno di tutti gli uomini. Il suo viso super sensuale ed il suo corpo scolpito sono da sempre apprezzati da tutti. Questa volta, tramite le sue IG story, ha fatto girare la testa ai fan pubblicando un video mentre realizza uno shooting. L’argentina è senza veli: il dettaglio non è infatti passato inosservato.

Si copre a stento i suoi ‘bei averi’ la showgirl che da pochi giorni ha concluso l’ennesima edizione di Tu Si Que Vales: quest’ultima ha regalato alla rete Mediaset tantissimi ascolti. Anche sui social l’argentina è diventata ormai un’icona: oltre alla novità di fare i tutorial di make up, Belen si ritrova spesso a rispondere alle ‘Domande’ dei suoi fan. Nel parlare di cose piuttosto intime la Rodriguez ha rivelato di saper far bene l’amore.