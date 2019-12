Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, in che rapporti sono oggi? Spunta un incredibile retroscena sull’ex coppia.

Oggi è felicemente fidanzata con Ignazio Moser, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello. Ma tutti ricordano l’intensa storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Una storia finita proprio quando Chechu, durante l’esperienza nella casa più spiata della tv, ha incontrato Ignazio. Una separazione dolorosa, quella tra la coppia, che per anni aveva fatto sognare i fan. Ma come sono oggi i rapporti tra Cecilia e Francesco? Ebbene, è stata proprio la showgirl argentina a rispondere a questa domanda, ai microfoni di Rivelo, trasmissione di Real Time condotta da Lorella Boccia. Ecco cosa ha raccontato.

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si sono più incontrati?

Come sono i rapporti tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte? Diciamolo, i due non si sono lasciati nel modo più ‘pacifico’ possibile. La bellissima argentina ha deciso di chiudere la storia con l’ex tronista dopo che, al Grande Fratello Vip, è stato amore a prima vista con Ignazio Moser. Ma oggi che anche Monte ha voltato pagina (prima con Giulia Salemi, e ora con Isabella De Candia), come sono i rapporti tra Chechu e Monte. Si sono più rivisti? La risposta è no. E darla è proprio Cecilia, nella trasmissione Rivelo: “No,eravamo entrambi al Coachella, ma in realtà non ci siamo incontrati. Io sono una che quando chiude, chiude”. Questa la risposta di Cecilia, alla domanda di Lorella Boccia. Ma l’argentina aggiunge: “Anche se sarebbe la cosa più normale avere un rapporto con un ex fidanzata perché è stata una persona a cui hai voluto tanto bene…Però no.” Insomma, nessun tipo di riavvicinamento tra l’ex coppia, che ha interrotto la relazione durante il Grande Fratello Vip 2. E voi, cosa ne pensate? Vi piacevano Cecilia e Francesco insieme?