Chi è Isabella De Candia: età, carriera e vita privata della modella di Molfetta, definita la ‘nuova’ Monica Bellucci per la somiglianza con l’attrice.

Bellissima e mora, Isabella De Candia è una modella italiana. Originaria di Molfetta, Isabella lavora come modella e fotomodella ed è stata testimonial di numerosissimi brand italiani e non. Per gli amici ‘Isa’, la bellissima molfettese è stata spesso accostata a Monica Bellucci, una somiglianza che non può che far piacere alla modella. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Isabella De Candia: tutto sulla sexy modella di Molfetta

Isabella De Candia ha 33 anni e per molti è la nuova ‘Monica Bellucci’. Il primo a notarlo fu DJ Alvin, durante a finale del Martini Royale Casting al quale Isabella partecipò anni fa. “Questa ragazza ha gli occhi di Monica Bellucci”, dichiarò il conduttore radiofonico. Somiglianza a parte, Isabella è davvero di una bellezza disarmante. Su Instagram è ‘isadeca’, e sul suo profilo è possibile ammirare tantissimi scatti decisamente sensuali.

Eh sì, effettivamente Isabella ricorda non poco la Bellucci. La sua bellezza incanta milioni di followers, che sono sicuramente destinati a crescere. Dai social di Isabella è possibile vedere come la modella sia molto richiesta, da numerosi marchi che la scelgono come testimonial. E dal suo profilo Instagram è possibile anche intuire che la modella non è fidanzata, o comunque non ha in corso alcuna relazione ‘ufficiale’. Non compare, infatti, nessuna foto di coppia. Anche se, a Isabella è stato recentemente attribuito un flirt con uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne, Francesco Monte, fresco dalla rottura con Giulia Salemi. Niente di ufficiale, però: la De Candia sembra essere molto riservata sulla sua vita privata, preferendo utilizzare i social solo a scopi lavorativi.

