Elettra Lamborghini si riprende durante il massaggio: via i pantaloni, il suo lato B fa impazzire Instagram con le stories postate sul suo profilo.

In tv l’abbiamo conosciuta meglio con la sua esperienza da coach a The Voice of Italy. Ma è sui social che Elettra Lamborghini è una vera e propria star. La cantante è molto attiva su Instagram, il social preferito dai vip, dove posta tantissime foto e video delle sue movimentate giornate. E, molto spesso, si tratta di post che ‘infiammano’ i followers. Si, perché la bellissima Elettra è una delle donne più desiderate sul web. Merito delle sue notevoli forme, che la Lamborghini mette spesso in mostra sui social. Lo ha fatto anche poco fa, postando nelle sue stories un video mentre è intenta a farsi massaggiare il suo notevole lato b! Instagram diventa ‘bollente’. Diamo un’occhiata.

Elettra Lamborghini si riprende durante il massaggio: lato b ‘esplosivo’

Un’Elettra Lamborghini irresistibile quella apparse nelle stories di Instagram qualche ora fa. La bella ereditiera è sdraiata sul lettino, intenta a farsi massaggiare il suo notevole lato B. Il video, ovviamente, ha alzato la temperatura sui social! Ecco uno screen del video postato dalla cantante sul suo profilo ufficiale:

Eh si, ve lo avevamo detto! Elettra Lamborghini è irresistibile nelle stories apparse qualche ora fa su Instagram. La cantante si riprende durante il trattamento con gli ultrasuoni, dando vita a dei video decisamente ‘bollenti’. Il lato b della cantate passa difficilmente inosservato: in bella vista, anche il tatuaggio animalier, una della caratteristiche principali della bella Lamborghini. Che, ancora una volta, ha saputo come fare impazzire i suoi followers. E voi, cosa aspettate a seguire Eletta su Instagarm? Con le sue avventure, non vi annoierete mai!