Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne, ma che lavoro fa? Ecco tutti i dettagli.

In questo ultimo periodo, Armando Incarnato è uno dei protagonisti assoluti del Trono Over di Uomini e Donne. Spesso al centro dello studio per le sue ‘tormentate’ frequentazioni con diverse donne del parterre, il bel napoletano si è lasciato apprezzare anche per il suo forte carattere e, soprattutto, per essere solito ad esprimere il suo pensiero senza troppi giri di parole. Insomma, Armando è il classico tipo ‘senza peli sulla lingua’. Ed è proprio per questo motivo che, in diverse circostanze, si è trovato al centro di numerose controversie. Ma cosa sappiamo di lui? E, soprattutto, che lavoro fa? Siete curiosi di sapere ogni minima cosa su di lui? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, che lavoro fa Armando Incarnato? Ecco tutti i dettagli

Chi è un appassionato del dating show di Canale 5, conosce perfettamente Armando Incarnato. Il bel cavaliere napoletano, infatti, è spesso al centro dello studio televisivo per raccontare le sue frequentazioni con diverse donne del parterre. E non solo. In questo ultimo periodo, ad esempio, l’abbiamo spesso visto scagliarsi contro Juan Luis Ciano, perché certo che il corteggiatore di Gemma Galgani stia prendendo in giro la dama. Ecco, ma che lavoro fa Armando? Siete curiosi di saperlo? Beh, vi anticipiamo che, stando a quanto si apprende dal web, non sembra esserci alcuna notizia certa sul suo attuale impiego. Oltre alla sua carriera da modello e da attore, con precisione nella quarta stagione della seria televisiva su Sky ‘Gomorra’, cos’altro fa l’affascinante Incarnato? Come dicevamo, le notizia apparse sul web, sono abbastanza discordanti. Sembrerebbe, infatti, che Armando, oltre ad un impiego di rilievo all’interno del settore edilizio, abbia anche un negozio di parrucchiere nella sua città d’origine, cioè Napoli. Insomma, nonostante sia giovane, il bel cavaliere vanta di un curriculum davvero molto ricco, vero?