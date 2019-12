Taylor Mega fa impazzire il web: l’abito è trasparente, si vede ‘troppo’

Taylor Mega fa impazzire il web: nelle Instagram stories l’influencer si mostra con un bellissimo l’abito, ma è trasparente e si vede ‘troppo’…

Taylor Mega oggi ci ha regalato un altro outfit super sexy e molto sensuale, indossato per un’uscita col suo agente. Taylor che oggi ha dedicato molto tempo su Instagram per esporre la propria opinione su quanto accaduto con Antonella Elia alla Repubblica delle Donne e al conseguente commento di Piero Chiambretti, per niente gradito all’influencer. Dopo l’amaro sfogo sul social network, la Mega ha deciso di dedicarsi un po’ di tempo per sé, per distrarsi e svagarsi dopo quanto accaduto. L’outfit scelto per l’uscita di questa sera è davvero sensazionale… andiamo a scoprirlo insieme!

Taylor Mega fa impazzire il web: l’abito è trasparente e si vede ‘troppo’…

Taylor Mega ci lascia spesso e volentieri con gli occhi sgranati, oltre che per la bellezza, anche per i suoi look spettacolari e molto audaci. Taylor lo sfogo social su quanto accaduto e dichiarato da Piero Chiambretti, ha deciso di trascorrere una serata fuori in compagnia del suo agente e amico. Taylor Mega ha sfoggiato un look davvero incredibile e luccicante! La ragazza, ha infatti indossato un mini dress glitterato, abbinato al filtro utilizzato per riprendersi su Instagram. L’abito super luccicante è trasparente e leggermente più lungo sui fianchi, rispetto al fronte ed è di un blu molto intenso. Il tutto abbinato ad un paio di stivaletti con tacco a spillo, anch’essi super luccicanti, color azzurro. L’abito le sta d’incanto e le sembra cucito addosso. Non ci resta che farle i complimenti per la scelta dell’outfit, ancora una volta.